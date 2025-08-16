Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hà Nội: Ô tô BMW cháy ngùn ngụt giữa phố

Thanh Hà
TPO - Tối 16/8, ô tô hiệu BMW bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt trên phố Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không lâu sau đó, ngọn lửa thiêu rụi chiếc xe.

chay-xe.jpg
Hiện trường vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu vụ cháy kể trên xảy ra vào khoảng 19h27 ngày 16/8, tại đường Ngô Quyền (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Vào thời điểm trên, người dân phát hiện ô tô BMW BKS Hà Nội để trước số nhà 25 Ngô Quyền bất ngờ bốc cháy.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Không lâu sau đó, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, phương tiện bị lửa thiêu cháy trơ khung.

Bước đầu vụ cháy không gây thiệt hại về người. Về tài sản đang được thống kê.

