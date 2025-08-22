Lửa cháy ngùn ngụt tại căn biệt thự ở Hà Nội

TPO - Trưa 22/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự liền kề ở Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Hình ảnh vụ cháy cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12h cùng ngày, tại căn biệt thự liền kề ở dãy D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội).

Ngọn lửa được cho là bùng lên từ tầng cao căn nhà sau đó lan rộng. Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Vụ hoả hoạn không gây thương vong. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.