Nhịp sống Thủ đô

Lửa cháy ngùn ngụt tại căn biệt thự ở Hà Nội

Thanh Hà
TPO - Trưa 22/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại căn biệt thự liền kề ở Hà Nội. Ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

chay-123.jpg
Hình ảnh vụ cháy cắt từ clip.

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng hơn 12h cùng ngày, tại căn biệt thự liền kề ở dãy D - Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội).

Ngọn lửa được cho là bùng lên từ tầng cao căn nhà sau đó lan rộng. Cột khói đen bốc lên cuồn cuộn khiến nhiều người hoảng hốt.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã điều nhiều xe chữa cháy và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, cứu nạn.

Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Vụ hoả hoạn không gây thương vong. Hiện thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Thanh Hà
#cháy biệt thự Hà Nội #hỏa hoạn khu đô thị Geleximco #chữa cháy Hà Nội #cảnh sát PCCC Hà Nội #thiệt hại tài sản cháy biệt thự #nguyên nhân cháy biệt thự Hà Nội #cứu nạn cháy nhà Hà Nội #cột khói đen cháy biệt thự #biệt thự 4 tầng cháy #đám cháy lan rộng Hà Nội

