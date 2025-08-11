Cháy 3 nhà gỗ tiền tỷ: Chủ nhà vẫn chưa hết bàng hoàng, mất trắng tài sản

TPO - “Chỉ 30 phút thôi, cháy không còn thứ gì, giờ vợ chồng tôi mất trắng. Đây là những tài sản mà hai vợ chồng tôi tích góp bao năm qua”, chủ nhân 3 căn nhà gỗ bị cháy ở Hà Tĩnh chia sẻ.

Trắng tay sau đám cháy

Ngày 11/8, ngành chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ cháy 3 căn nhà gỗ, thiệt hại khoảng 7 tỷ đồng của gia đình ông Nguyễn Văn Trung (60 tuổi, trú thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ, nay là xã Hương Đô, Hà Tĩnh). Sau khi sự việc xảy ra, ông Trung vẫn chưa hết bàng hoàng vì chỉ trong vòng khoảng 30 phút, đám cháy đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trung cho biết, khoảng 11h ngày 10/8, sau bữa cơm trưa, ông cùng vợ là bà Nguyễn Thị Lan vào phòng để nằm nghỉ. Khi chưa kịp chợp mắt, cả hai giật mình bởi tiếng nổ lớn, kèm theo mùi khét lẹt bốc ra từ gian nhà gỗ cạnh căn bếp. Đây là gian nhà gỗ mà hai vợ chồng ông Trung dựng lên cho con trai ở mỗi lúc đi làm xa về quê.

Theo lời kể của ông Trung, lửa bốc cháy lên từ cột nhà, sát đó là nơi đặt nhiều tấm ván gỗ mỏng. Lúc này người vợ chạy ra gọi hàng xóm, còn ông đi bật máy bơm nước để dập lửa, song máy không hoạt động vì hệ thống điện đã bị cháy.

3 căn nhà gỗ bị lửa thiêu rụi, nhiều đồ dùng trong nhà cũng bị cháy khiến vợ chồng ông Trung mất trắng tài sản.

“Thời điểm xảy ra sự việc cả hai vợ chồng tôi ở nhà. Khi nghe mùi khét thì tôi chạy đến lúc này lửa mới bùng phát tại vị trí cột nhà, dưới đặt nhiều tấm ván gỗ mỏng. Lúc này tôi xô đổ những tấm ván gỗ này để tránh lửa bùng phát mạnh, nhưng lửa lan rất nhanh, không kịp làm gì. Nếu lúc đó mà có điện, máy bơm được nước lên thì sẽ không đến mức thiệt hại lớn như vậy”, ông Trung chia sẻ.

Theo chủ nhà, đám cháy lan rất nhanh, dù có nhiều người dân đến hỗ trợ nhưng thiết bị không đủ đáp ứng, trong khi đó thời tiết trưa nắng gắt, nhiệt độ lên tới 38–39°C, gió thổi mạnh khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, vượt quá khả năng dập tắt tại chỗ.

Dù nỗ lực, song chỉ sau khoảng 30 phút đã thiêu rụi 1 nhà gỗ chính cùng gian bếp, 1 nhà gỗ của con trai và 1 căn nhà gỗ đã dựng lên để bàn giao cho khách. Ngoài ra toàn bộ số gỗ nguyên liệu để dựng thêm 2 căn nhà khác cũng cháy, không vớt vát được gì.

Đại diện công an xã Hương Đô đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Trung sau sự cố hoả hoạn.

Ông Trung cũng chia sẻ, trong 3 căn nhà đã cháy, có 1 căn đã bán cho khách với giá hơn 500 triệu đồng, gia đình đã nhận cọc 300 triệu. Tuy nhiên số tiền này giờ cũng cháy mất. Ngoài ra, nhiều tài sản không kịp di dời như ti vi, máy lạnh, xe máy… cũng bị lửa thiêu rụi. “Giờ vợ chồng tôi mất trắng, cháy không còn thứ gì. Đây là những tài sản mà hai vợ chồng tôi tích góp bao năm qua”, ông Trung chia sẻ.

Nguyên nhân?

Một người dân tham gia chữa cháy cũng cho biết, khi phát hiện sự việc, nhiều người chuyền tay từng xô nước, mang máy bơm đến bơm nước để dập lửa, nhưng nhà toàn gỗ, lửa bùng phát quá lớn, rất khó tiếp cận.

“Nghe tin, người dân xung quanh cũng đến hỗ trợ, nhưng đám cháy lan rất nhanh, vì giữa trưa nắng nóng và gió. Chỉ đến khi lực lượng cảnh sát PCCC&CCCN công an tỉnh đến thì lửa mới được khống chế dần, nhưng toàn bộ tài sản đã bị lửa thiêu rụi”, người dân tham gia chữa cháy chia sẻ.

Hiện trường vụ cháy.

Ghi nhận tại hiện trường, đến chiều 10/8, nhiều người dân địa phương cũng có mặt để hỗ trợ gia đình khắc phục thiệt hại. Qua quan sát, toàn bộ các căn nhà gỗ của gia đình được thiết kế xây dựng liền kề theo hình chữ L. Ở giữa là gian nhà chính và nhà bếp. Tiếp nối là gian nhà gỗ dựng cho con trai ở, và ở cuối dãy là căn nhà gỗ vừa hoàn thiện để bán cho khách, bên trong cũng chứa toàn bộ gỗ nguyên liệu chuẩn bị dựng thêm 2 căn nhà mới.

Tại khu vực cháy, cây cối xung quanh cũng bị lửa thiêu cháy vàng, không có khả năng phục hồi. Gian nhà gỗ, nơi được xác định là điểm bùng phát đám cháy đã đổ sập hoàn toàn. Ngôi nhà gỗ lớn cao khoảng 5m, mái đỏ, chuẩn bị bàn giao cho khách, chỉ còn trơ khung gỗ cháy đen. Riêng gian nhà chính và bếp cũng chỉ còn lại phần tường gạch.

Đến nay, nguyên nhân cụ thể chưa được xác định, song chủ nhà nhận định nhiều khả năng do chập điện.

Trước đó, như đã đưa tin, vào khoảng 11h trưa 10/8, tại thôn Thái Yên, xã Lộc Yên cũ (nay là xã Hương Đô, Hà Tĩnh) xảy ra vụ cháy lớn thiêu rụi nhiều căn nhà gỗ cùng lượng lớn gỗ nguyên liệu của gia đình ông Nguyễn Văn Trung và bà Nguyễn Thị Lan.

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh được điều động tăng cường. Song do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, vật liệu dễ cháy và khu nhà liên kết liền kề, đám cháy nhanh chóng bao trùm toàn bộ khu vực, khiến việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Đến 13h30 cùng ngày, đám cháy mới được khống chế hoàn toàn nhưng đã thiêu rụi hoàn toàn 3 nhà gỗ.

Lãnh đạo địa phương cho biết, ngoài 3 căn nhà đã dựng lên thì còn vật liệu của 2 căn nhà gỗ đang chuẩn bị dựng lên cũng bị lửa thiêu rụi. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, gia chủ bật khóc vì toàn bộ tài sản đã bị lửa thiêu rụi. Ước tính thiệt hại vụ cháy gây ra khoảng 7 tỷ đồng.