TPHCM diễn tập chữa cháy, cứu nạn lớn nhất năm

TPO - Kịch bản mô phỏng tình huống cháy nổ xảy ra tại tầng hầm B1 của khu chung cư Glory Heights (gồm 5 tòa GH1, GH2, GH3, GH5, GH6). Nguyên nhân giả định do xe máy bị rò rỉ xăng gặp nguồn nhiệt chập điện, gây cháy lan sang các phương tiện khác trong hầm. Đám cháy lớn tạo ra nhiều khói, khí độc lan nhanh lên các tầng trên theo đường thang bộ và hộp gen kỹ thuật.

Ngày 11/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an TPHCM cho biết: UBND TPHCM vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quy mô lớn nhất năm 2025 tại Khu dân cư và Công viên Phước Thiện, thuộc dự án Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ).

Theo kế hoạch, cuộc diễn tập do Công an TPHCM chủ trì, phối hợp cùng nhiều sở, ban ngành, đơn vị liên quan, sẽ diễn ra vào ngày 14/11 sau 15 ngày tập luyện, hợp luyện và tổng duyệt.

Nhiều xe chữa cháy được huy động.

Trong lúc lực lượng chức năng triển khai chữa cháy, tại căn hộ GH6-123 tầng 7 tiếp tục phát sinh cháy do chủ nhà thoát thân khi bếp đang hoạt động, để lại các vật dụng dễ cháy và không khóa van gas, khiến ngọn lửa lan ra khu vực xung quanh. Có 25 người bị mắc kẹt ở các tầng 7, 8 và tầng cao hơn.

Tình huống còn mô phỏng thêm vụ va chạm giao thông do người dân hoảng loạn lái xe tháo chạy, khiến hai ô tô đâm nhau trên Đại lộ Rodeo, trước Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Grand Park làm 4 người bị thương và mắc kẹt trong xe.

Thời điểm sự cố xảy ra, có khoảng 10.000 người đang làm việc và sinh sống tại khu vực. Việc thoát nạn gặp nhiều khó khăn do mất điện toàn hệ thống, khói dày đặc lan khắp các tầng, gây ngạt khí và cản trở công tác cứu hộ.

Cuộc diễn tập dự kiến huy động hơn 3.190 người tham gia, gồm lực lượng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, y tế, an ninh, hậu cần và các thành phần phục vụ.

Nhiều đội tinh nhuệ, thiết bị hiện đại được đưa vào diễn tập.

Khoảng 99 phương tiện cơ giới chuyên dụng sẽ được triển khai, trong đó có xe chỉ huy, xe thang, xe chữa cháy phá dỡ đa năng, xe cứu thương, cùng các phương tiện phục vụ công tác quay phim, tạo khói, âm thanh, thông tin, phân luồng giao thông.

Đây được xem là cuộc diễn tập phòng cháy chữa cháy – cứu nạn, cứu hộ lớn nhất của TP.HCM trong năm 2025, nhằm nâng cao năng lực ứng phó tình huống cháy nổ phức tạp tại các khu đô thị cao tầng, đồng thời kiểm tra khả năng phối hợp giữa các lực lượng chức năng khi xảy ra sự cố thực tế.

Buổi diễn tập sẽ được truyền hình trực tiếp trên một số đài truyền hình, kênh truyền thông vào lúc 9 giờ sáng ngày 14/11.