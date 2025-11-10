Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II – Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, đã từ trần vào hồi 12h30 ngày 9/11/2025 (nhằm ngày 20/9 Âm lịch), hưởng thọ 76 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1949, quê quán Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Năm 1996, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 6 nhiệm kì 1996-2000, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Năm 2002, ông là đại tá, Giám đốc Công an TPHCM.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng.

Năm 2005, ông Nguyễn Chí Dũng là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa 8 nhiệm kì 2005-2010, Giám đốc Công an TPHCM.

Ngày 9/1/2025, ông Nguyễn Chí Dũng được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Tháng 8/2010, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an.

Trong suốt cuộc đời công tác, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Nhà nước và các cơ quan tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận.

Linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu lúc 9h ngày 10/11; Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 6h30 phút ngày 12/11 (nhằm ngày 23/9 Âm lịch). Lễ an táng tại Nghĩa trang TPHCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).