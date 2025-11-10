Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II – Bộ Công an, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, nguyên Giám đốc Công an TPHCM, đã từ trần vào hồi 12h30 ngày 9/11/2025 (nhằm ngày 20/9 Âm lịch), hưởng thọ 76 tuổi.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng sinh năm 1949, quê quán Long An (nay thuộc tỉnh Tây Ninh).

Năm 1996, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa 6 nhiệm kì 1996-2000, Phó Giám đốc Công an TPHCM.

Năm 2002, ông là đại tá, Giám đốc Công an TPHCM.

ttd.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng.

Năm 2005, ông Nguyễn Chí Dũng là ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa 8 nhiệm kì 2005-2010, Giám đốc Công an TPHCM.

Ngày 9/1/2025, ông Nguyễn Chí Dũng được Chủ tịch nước thăng quân hàm Thiếu tướng Công an nhân dân.

Tháng 8/2010, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2, Bộ Công an.

Trong suốt cuộc đời công tác, Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được Nhà nước và các cơ quan tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng Nhất, và Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận.

Linh cữu Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng được quàn tại Nhà tang lễ Quốc gia (phía Nam), số 05 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TPHCM. Lễ viếng bắt đầu lúc 9h ngày 10/11; Lễ truy điệu sẽ diễn ra lúc 6h30 phút ngày 12/11 (nhằm ngày 23/9 Âm lịch). Lễ an táng tại Nghĩa trang TPHCM (Nghĩa trang Lạc Cảnh, phường Linh Xuân).

Nguyễn Dũng
#Nguyễn Chí Dũng #Công an TP.HCM #Thiếu tướng #nghĩa trang #lễ tang #Thiếu tướng Nguyễn Chí Dũng #nguyên Giám đốc Công an TPHCM từ trần

Cùng chuyên mục