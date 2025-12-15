Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Điện lực Khánh Hòa lên tiếng vụ người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế

Phùng Quang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã có phản hồi với báo chí liên quan đến vụ việc một người đàn ông tử vong trên trụ điện trung thế thuộc quản lý của Điện lực Vĩnh Hải.

Chiều 15/12, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa thông tin, nạn nhân là anh N.X.V (SN 1991, quê quán xã Diên Phú, tỉnh Khánh Hòa), được phát hiện tử vong trên trụ điện trung thế vào ngày 7/12. Sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã đến thăm viếng, chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

diengiat.jpg
Anh X. tử vong trên trụ điện trung thế ở Khánh Hòa.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa cho biết, vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. Do chưa có kết luận chính thức, doanh nghiệp chưa thể cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Theo ông Lợi, trước thời điểm xảy ra sự việc, Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Đồng Nguyên đã ký hợp đồng thi công xây lắp, di dời lưới điện với Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Khu vực xảy ra vụ việc đang triển khai dự án đường Quốc lộ 1A đi cầu Bến Miễu (đoạn từ Quốc lộ đến Tiểu đoàn 2 – E23) do Công an tỉnh Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, trong ngày 7/12, Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa tổ chức cắt điện phục vụ thi công, thời gian từ 6h30 đến 19h30 cùng ngày. Sau khi Công ty Đồng Nguyên hoàn thành thi công, phía Điện lực Khánh Hòa đã tiếp nhận hiện trường và tiến hành rà soát quy trình an toàn trước khi đóng điện trở lại.

Cụ thể, vào lúc 18h48 ngày 7/12, chỉ huy hiện trường của Công ty Đồng Nguyên đã bàn giao hiện trường an toàn cho trực ca Đội Điện Vĩnh Hải thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa. Sau khi kiểm tra toàn tuyến, đến 19h17 cùng ngày, đơn vị điều hành lưới điện của Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa đã thực hiện đóng điện trở lại đối với tuyến điện trung thế.

Thông tin về thời điểm nạn nhân tử vong, ông Nguyễn Đặng Thanh Lợi cho biết, các thiết bị bảo vệ của ngành Điện ghi nhận thời gian xảy ra sự cố là khoảng 19h20 ngày 7/12.

Liên quan đến thông tin cho rằng anh N.X.V không phải là người của Công ty Đồng Nguyên, ông Lợi khẳng định nội dung này đang được cơ quan chức năng xác minh trong quá trình điều tra. Khi có kết luận chính thức, các cơ quan chức năng sẽ công bố theo đúng quy định.

Theo người nhà nạn nhân, vào sáng 7/12, anh X. đi làm công việc điện trung thế tại khu vực Đắc Lộc – Nha Trang Khánh Hòa. Theo lịch cắt điện đã được thông báo là 20h tối mới mở điện trở lại.

Thế nhưng, khi mới khoảng 19h15 khi anh X. vẫn đang làm việc trên trụ điện trung thế, thì dòng điện bất ngờ được đóng, khiến anh X. bị điện giật trực tiếp trên trụ, tử vong tại chỗ.

Phùng Quang
#tử vong #Công ty Cổ phần Điện lực Khánh Hòa #điều tra #Khánh Hòa

Xem thêm

Cùng chuyên mục