Trượt nước, xe bán tải văng ra khỏi cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 1 người tử vong

TPO - Ngày 15/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 5 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) xác nhận, vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại km 28+900 cao tốc Cam Lộ – La Sơn, khiến 1 người tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng 14/12, trên cao tốc Cam Lộ – La Sơn đoạn qua phường Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), khi xe bán tải mang BKS 73C-131.xx mất lái trong điều kiện trời mưa, lao sang làn ngược chiều, văng ra khỏi cao tốc lật nghiêng.

Bước đầu xác định, nguyên nhân vụ tai nạn là do bị trượt nước, mất lái.

Hậu quả, xe bị hư hỏng nặng. Người trên xe là anh V.V.C. (SN 1983, trú Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cũ, nay là tỉnh Quảng Trị) được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông và Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có mặt tại hiện trường, phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân.

Bước đầu xác định, tai nạn xảy ra do thời tiết xấu, mặt đường trơn khiến lái xe không kiểm soát được phương tiện.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong.

Đáng chú ý, vị trí xảy ra tai nạn được xác định là điểm tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ – La Sơn.