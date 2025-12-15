Hà Nội triển khai 2 siêu dự án gần 1,8 triệu tỷ đồng: Cần đảm bảo quyền lợi người dân bị thu hồi đất

TPO - Người dân rất đồng thuận với chủ trương của thành phố trong việc triển khai 2 siêu dự án. Bên cạnh đó, thành phố và chủ đầu tư cần quan tâm đến tái định cư, chuyển đổi nghề, tạo việc làm... bảo đảm sinh kế lâu dài cho người bị thu hồi đất.

Tại kỳ họp thứ 29 được tổ chức ngày 13-14/12, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic tại phía Nam thành phố và Dự án xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Đây được xem là 2 siêu dự án của thành phố, với tổng mức đầu tư gần 1,8 triệu tỷ đồng.

Trong đó, dự án Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn 11 xã khu vực phía Nam thành phố với tổng mức đầu tư 925.000 tỷ đồng. Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng kéo dài từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, thuộc địa giới hành chính của 19 xã phường với tổng mức đầu tư khoảng 855.000 tỷ đồng.

Theo đánh giá, đây là các dự án đặc biệt lớn, có ảnh hưởng đến bước ngoặt lịch sử đối với sự phát triển của Thủ đô, góp phần giải quyết các điểm nghẽn của thành phố trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, quá trình triển khai dự án cần đảm bảo lợi ích của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Thẩm (trú tại xã Đại Thanh, Hà Nội) cho biết, gia đình ông có gần 5 sào đất nông nghiệp. Khi dự án Khu đô thị thể thao Olympic được triển khai trên địa bàn xã khả năng diện tích đất trên của gia đình sẽ bị thu hồi hết. Ông cho rằng, người dân rất đồng thuận với chủ trương của thành phố, nhưng cũng cần có chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB phù hợp. Bên cạnh đó, chủ đầu tư có chính sách ưu tiên người dân địa phương vào làm việc sau khi dự án hoàn thành.

Người dân xã Đại Thanh sản xuất nông nghiệp

Lãnh đạo UBND xã Đại Thanh cho biết, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn xã gần 2.000 ha, trong đó khoảng 1.200 ha nằm trong chỉ giới GPMB dự án Khu đô thị thể thao Olympic. Do đó, khối lượng công việc thời gian tới của địa phương là rất lớn.

Vị lãnh đạo xã cũng cho rằng, phần lớn đất nông nghiệp đang được người dân sản xuất rau màu. Đây cũng là "cần câu" mưu sinh của phần lớn người dân địa phương. Khi nhường đất cho dự án, người dân sẽ không còn tư liệu sản xuất. Do đó, thành phố, chủ đầu tư cần có chính sách hỗ trợ phù hợp giúp người dân sẽ có thêm khoản để chuyển đổi nghề hoặc đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Đồng quan điểm, lãnh đạo UBND xã Hồng Vân (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn xã có cả 2 dự án lớn cùng triển khai, diện tích đất bị thu hồi là rất lớn. Do đó, thành phố cần quan tâm đến vấn đề chuyển đổi nghề, bảo đảm sinh kế lâu dài cho nhân dân.

Bà Thái, một người dân xã Đại Thanh thì lo lắng khi hay tin đất nông nghiệp có khả năng bị thu hồi phục vụ dự án. Bà cho rằng, người nông dân chỉ có ruộng đất để là sản xuất. Tuy thu nhập thấp, nhưng cũng tạo việc làm không chỉ cho người trung niên mà cả một số người trẻ không có việc làm. Nếu bị thu hồi hết đất, người dân nhận vào trăm triệu đồng bồi thường, giới trẻ sẽ khó tránh khỏi tệ nạn xã hội. Ngay bên cạnh nhà bà, đã có trường hợp con cái cờ bạc, bố mẹ phải bán ruộng, bán nhà để trả nợ thay.

Hà Nội sẽ triển khai 2 siêu dự án với tổng mức đầu tư gần 1,8 triệu tỷ đồng

Đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư khác

Tại phiên thảo luận kỳ họp HĐND TP. Hà Nội sáng ngày 14/12, đại biểu Trịnh Xuân Quang cho rằng, qua khảo sát của HĐND thành phố, có hơn 50.000 hộ dân chịu ảnh hưởng khi triển khai 2 dự án trên. Do đó, thành phố cần có chính sách GPMB, tái định cư thuận lợi, bảo đảm nơi ở mới có điều kiện sống tốt hơn, hướng tới hình thành các khu “đô thị tái định cư văn minh”.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Tiến Minh cho rằng, phạm vi ảnh hưởng của 2 dự án rất rộng, nhiều diện tích đất của người dân sẽ bị thu hồi. Do đó, đại biểu đề xuất thành phố đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuyển đổi nghề, bảo đảm sinh kế lâu dài. Bên cạnh đó, thành phố cần bố trí các cụm công nghiệp, làng nghề phù hợp để tạo việc làm, hạn chế lãng phí nguồn lực xã hội.

Đại biểu Phạm Đình Đoàn cũng cho rằng, các dự án triển khai sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển, giải quyết những vấn đề bức xúc của nội đô như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, ngập úng thông qua giãn dân và hình thành các khu đô thị mới với môi trường sống tốt hơn. Tuy nhiên, việc triển khai sẽ chồng lấn với nhiều dự án thành phần khác mà các chủ đầu tư đang và sẽ triển khai. Do đó, thành phố cần có phương án tổng thể trong GPMB, đền bù, tái định cư, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư.