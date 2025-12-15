Nhiều chủ đầu tư, nhà thầu cam kết thu rào, đẩy nhanh thi công dự án trên đường Hà Nội

TPO - Ngày 15/12, nhiều chủ đầu tư, nhà thầu các công trình thi công trên đường Hà Nội cho biết, đang đẩy nhanh tiến độ, thu hẹp thậm chí dỡ hàng rào thi công để đảm bảo giao thông, giảm ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của Sở Xây dựng Hà Nội.

Tại công trường thi hầm chui tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng thuộc dự án đường Vành đai 2,5 sáng 15/12, Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông - chủ đầu tư) đã phối hợp với các lực lượng chức năng trong đó có Công an phường Phương Liệt tiến hành giải tỏa công trình nhà duy nhất còn lại ở mặt bằng dự án. Ông Nguyễn Khoa Hồi, Ban Giao thông Hà Nội cho biết, do công trình nhà này nằm ở đường dẫn lên xuống hầm phía phố Định Công và đang làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, việc hoàn thành dự án cả năm nay.

“Với việc công trình nhà cuối cùng được giải tỏa, từ nay dự án chỉ việc tập trung thi công, hoàn thiện các hạng mục còn lại, đảm bảo việc thông hầm, hoàn thành trong quý I/2026” – ông Hồi nói.

Hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng - Kim Đồng ngày 15/12 đã xong mặt bằng, từ nay dự án sẽ thi công và dỡ rào trước 25/12.

Trước việc Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu nhiều công trình, dự án thi công trên đường thi công nhanh, sớm dỡ hàng rào, với hầm Vành đai 2,5 trước 25/12 phải dỡ hàng rào ở mặt bằng nút giao Giải Phóng - Kim Đồng, ông Hồi cho biết, ngày hôm nay đã chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện công việc ở mặt bằng nút giao, trong đó có hoàn trả mặt bằng và tiến hành thảm nhựa. Công việc này sẽ được các nhà thầu tiến hành trong 1 tuần, sau đó các hàng rào thi công tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng sẽ được dỡ, hoàn trả lại mặt bằng nút giao Giải Phóng – Kim Đồng phục vụ giao thông.

Tại các khu vực đang có hàng rào thi công trên đường, như nút giao Phạm Tu - đường 70, đường Trần Phú - Vũ Trọng Khánh (dự án xử lý nước thải Yên Xá), đường Quang Trung (dự án mở rộng QL6), dự án mở rộng QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, thi công hầm chui tại nút giao Cổ Linh… chủ đầu tư và các nhà thầu cho biết, đang rà soát lại tiến độ và hệ thống hàng rào, trong tuần này sẽ có sự điều chỉnh cho hợp lý.

Thu hàng rào tại một số vị trí thi công

Trên đường Trần Phú - Vũ Trọng Khánh (đang có hàng rào thi công dự án xử lý nước thải Yên Xá), ông Trần Quốc Bảo, Giám đốc điều hành dự án Xử lý nước thải Yên Xá (Ban QLDA Xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội - chủ đầu tư) cho biết, với hơn 10 hàng rào thi công trên phố Vũ Trọng Khánh chủ đầu tư đã yêu cầu các nhà thầu thu hồi xong, với 6 vị trí hàng rào trên đường Trần Phú, chủ đầu tư đang yêu cầu các nhà thầu thu hẹp, thậm chí thu hồi ở các vị trí chưa thi công đến. Thực tế các nhà thầu đang thực hiện nội dung này ở hàng rào tại các vị trí thi công giếng khoan số 42.13 và giếng khoan số 42.14 trên phố Trần Phú.

Nút giao dị dạng giữa đường Phạm Tu - đường 70 được yêu cầu thi công xong quý I/2025.

Tại công trường thi công nút giao Phạm Tu - đường 70 (công trình đang bị treo nhiều năm nay do vướng hơn 100 hộ dân chưa được giải phóng xong mặt bằng), Ban QLDA đầu tư hạ tầng phường Thanh Liệt vừa cho biết, mặc dù tiến độ được đưa ra là quý II/2026, nhưng trước các yêu cầu của Thành phố và Sở Xây dựng, phường đang cố gắng trong quý I/2025 xong từng phần giải phóng mặt bằng tại nút giao để bàn giao cho nhà đầu tư.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có văn bản đề nghị một số địa phương và các đơn vị có liên quan sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng (GPMB), hoàn thành nhiều dự án giao thông trọng điểm thi công trên đường để giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường. Các dự án được Sở Xây dựng nêu tên cụ thể, gồm: dự án đường Vành đai 2,5 và hầm chui nút giao Giải Phóng – Kim Đồng, dự án mở rộng QL1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, dự án Quốc lộ 6 (Ba La - Xuân Mai), dự án, đường bao quanh khu tưởng niệm Chu Văn An (hạng mục cầu vượt nút giao giữa đường Phạm Tu với đường 70 - Xa La), cao tốc Đại lộ Thăng Long (đoạn Quốc lộ 21 - Hòa Bình)…