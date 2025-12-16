Thủ tướng gợi mở Hà Nội phát triển 'làng trong phố, phố trong làng'

TPO - Thủ tướng gợi mở Hà Nội phát triển làng trong phố, phố trong làng, gắn với phát triển xanh, phát triển số đang là xu thế chung của thế giới; khắc phục 4 vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến chỉ đạo…

Chiều 15/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các bộ ngành và thành phố Hà Nội để cho ý kiến, góp ý về các định hướng lớn quy hoạch Hà Nội.

Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng hoan nghênh sự chủ động của Hà Nội; các địa phương đang thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về rà soát lại các quy hoạch sau cuộc cách mạng "sắp xếp lại giang sơn".

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: VGP

Nhân dịp này, Thủ tướng hoan nghênh Hà Nội gần đây đã rất quyết liệt trong giải phóng mặt bằng, triển khai, thúc đẩy các dự án lớn, trọng điểm.

Thủ tướng cho rằng việc rà soát, nghiên cứu, bổ sung, lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô, theo hướng tích hợp, hợp nhất Quy hoạch Thủ đô và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô, là cần thiết, phù hợp với bối cảnh, tình hình hiện nay và giai đoạn phát triển mới của đất nước và Hà Nội.

Trong triển khai công việc này, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng"; vừa trước mắt, vừa lâu dài, vừa kế thừa, phát huy những gì đã có, vừa mở rộng, phát triển những nội dung mới; nếu cần thiết thì điều chỉnh cục bộ các quy hoạch trước đây để triển khai ngay các dự án lớn.

Quy hoạch với tầm nhìn trăm năm

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu xây dựng quy hoạch tốt nhất để Thủ đô phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Cơ bản đồng ý với các báo cáo, ý kiến, Thủ tướng cũng gợi mở, nhấn mạnh thêm một số nội dung về quy hoạch với tầm nhìn trăm năm, quy hoạch tổng thể, lâu dài, chiến lược nhưng triển khai phân kỳ với những bước đi vững chắc; vấn đề không gian phát triển, khai thác tối đa hiệu quả không gian ngầm, không gian mặt đất và không gian vũ trụ.

Lãnh đạo Chính phủ cũng gợi mở về việc phát triển làng trong phố, phố trong làng, gắn với phát triển xanh, phát triển số đang là xu thế chung của thế giới; khắc phục 4 vấn đề về tắc nghẽn giao thông, ngập lụt đô thị, ô nhiễm môi trường, không gian xanh mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã có ý kiến chỉ đạo…

Về cách thức thực hiện, Thủ tướng đặt vấn đề rà soát, xây dựng quy hoạch cần bước đi nhanh nhất có thể nhưng chất lượng cao nhất có thể, có chiều sâu văn hóa - lịch sử và tầm nhìn trăm năm, phù hợp tình hình đất nước và Hà Nội; từ quy hoạch để ra các dự án cụ thể và tính toán nguồn lực thực hiện, gồm nguồn lực Nhà nước và tư nhân, nguồn lực trong và ngoài nước.

Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ luôn đồng hành, ủng hộ Hà Nội trong quá trình này theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.