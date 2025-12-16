CSGT làm gì khi camera AI 'phủ kín' phố phường?

TPO - Giải đáp câu hỏi nêu trên, tại họp báo do Bộ Công an tổ chức chiều 15/12, đại diện Cục CSGT cho biết, dù hệ thống camera AI ngày càng phát huy hiệu quả, song tình hình tai nạn và vi phạm giao thông vẫn diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng CSGT tiếp tục trực tiếp thực thi nhiệm vụ trên đường.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT) cho biết, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lực lượng CSGT đang đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, coi đây là trụ cột quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông giai đoạn mới.

Đại tá Phạm Quang Nhật thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Phạm Nam.

Theo đó, Cục CSGT đã tham mưu Bộ Công an xây dựng đề án hình thành các Trung tâm thông tin chỉ huy, Trung tâm điều khiển giao thông thông minh tại Cục và Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước, tiến tới quản lý, điều hành giao thông tập trung, đồng bộ và theo thời gian thực. “Lực lượng CSGT đang ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất như hệ thống camera AI, điều chỉnh tổ chức giao thông và chu kỳ đèn tín hiệu bằng trí tuệ nhân tạo. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện vi phạm, giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nhấn mạnh.

Tuy nhiên, đại diện Cục CSGT cũng khẳng định, công nghệ không thể thay thế hoàn toàn con người. Thực tế cho thấy, trật tự, an toàn giao thông và tai nạn giao thông vẫn còn nhiều yếu tố phức tạp, phát sinh bất ngờ, đòi hỏi lực lượng CSGT phải trực tiếp có mặt trên tuyến để xử lý. “Các nhiệm vụ như kiểm tra nồng độ cồn, ma túy, xử lý vi phạm tải trọng, phân luồng, giải quyết ùn tắc và tai nạn giao thông vẫn cần CSGT trực tiếp thực hiện. Công nghệ là công cụ hỗ trợ, không phải để thay thế hoàn toàn lực lượng trên đường”, Đại tá Nguyễn Quang Nhật nói.

Trước đó, giữa tháng 7/2025, Trung tâm thông tin chỉ huy của Cục CSGT đã chính thức vận hành, tiếp nhận và xử lý dữ liệu, hình ảnh từ hệ thống camera giám sát giao thông trên toàn quốc. Trung tâm này đóng vai trò “bộ não” trong việc giám sát, phát hiện vi phạm và điều phối lực lượng kịp thời.

Tại Hà Nội, ngày 13/12 vừa qua, Công an TP Hà Nội cũng đưa vào hoạt động Trung tâm điều khiển giao thông với hơn 1.830 camera AI. Hệ thống này không chỉ phục vụ xử phạt vi phạm hành chính mà còn điều khiển đèn tín hiệu tại các nút giao bằng AI, điều hành giao thông thông minh theo thời gian thực nhằm giảm ùn tắc.

Trung tâm điều khiển giao thông của Hà Nội được trang bị 3 hệ thống chính gồm: hệ thống quản lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ; hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông thông minh thích ứng theo thời gian thực và hệ thống quản lý an ninh trật tự.

Đáng chú ý, hệ thống camera được lắp đặt với nhiều chủng loại, tính năng hiện đại. Một số camera có khả năng xoay ngang, xoay dọc, zoom xa để mở rộng góc quan sát phục vụ giám sát an ninh, trật tự. Đặc biệt, các camera AI có thể tự động phát hiện, ghi nhận và hỗ trợ xử lý tới 28 hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông như vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…