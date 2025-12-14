Đối tượng đẩy CSGT vào đầu xe tải từng chống đối, nhốt cán bộ Công an xã

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

TPO - Liên quan đến vụ tài xế xe máy vi phạm giao thông đẩy CSGT vào đầu xe tải gây bức xúc dư luận, cơ quan chức năng xác định đối tượng này từng chống đối, nhốt cán bộ Công an xã.

anh-chup-man-hinh-2025-12-13-luc-191935.png
Hình ảnh clip ghi lại.

Cụ thể, năm 2024, khi Công an xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên cũ phát hiện Đặng Từ Thịnh (SN 1977, trú tại thôn Tân Độ, xã Phượng Dực, Hà Nội) điều khiển xe ba bánh tự chế ra đường thì đối tượng đã có hành vi hung hãn, chống đối nhốt cán bộ Công an xã trong nhà, cản trở lực lượng thực thi công vụ.

Sự việc được ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội.

Và mới đây, vào khoảng 13h35 ngày 11/12, tại Tỉnh lộ 429 thuộc địa phận thôn Bóng, xã Phượng Dực, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 8, Phòng CSGT CATP Hà Nội phát hiện người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, nghi vấn sử dụng biển số giả.

Quá trình dừng xe để kiểm tra đối tượng xin cán bộ tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm nhưng bất thành.

giet-nguoi.jpg
Đối tượng Thịnh.

Đáng chú ý, trong khi CSGT dắt xe của đối tượng về chốt làm việc, đối tượng bất ngờ ôm, đẩy cán bộ này vào đầu xe tải. May mắn, cán bộ CSGT đã kịp thời tránh được xe ô tô và truy đuổi, bắt giữ đối tượng, bàn giao cho Công an xã Phượng Dực xác minh, làm rõ.

Clip ghi lại sự việc.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Đặng Từ Thịnh để điều tra về hành vi giết người.

