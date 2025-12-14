Tạm giam tài xế tông cảnh sát, 'thông chốt' kiểm tra nồng độ cồn

TPO - Khi cảnh sát ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Phạm Trọng Huy (SN 1989) bất tuân hiệu lệnh, lái xe máy tông trúng thiếu tá CSGT khiến cán bộ này bị thương, nhập viện.

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định bắt tạm giam Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú xã Tân Kỳ, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 6/12, thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng – cán bộ Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an Hải Phòng) và tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra nồng độ cồn trên phố Nguyễn Lương Bằng.

Tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện tài xế Phạm Trọng Huy điều khiển xe máy mang BKS 34B1-134.86 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng.

Tuy nhiên, nam tài xế bất tuân hiệu lệnh của cảnh sát, điều khiển xe đâm trúng thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng đang thực hiện nhiệm vụ, gây thương tích ở chân.

Tài xế Phạm Trọng Huy (giữa ảnh) tại cơ quan công an.

Tổ cảnh sát lập tức khống chế tài xế, đưa về trụ sở để làm rõ. Đồng thời, đưa thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng vào bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Thành Đông khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để tội phạm đường phố, đêm 6/12, rạng sáng 7/12, lực lượng HP22 Công an Hải Phòng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

Các tổ HP22 Công an TP Hải Phòng ra quân xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm.

Ngày đầu ra quân, Công an TP Hải Phòng đã kiểm soát 2.689 phương tiện, trong đó phát hiện 52 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Riêng tổ HP22 Công an phường Gia Viên kiểm tra, phát hiện 16 đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây mất trật tự. Cảnh sát đưa các đối tượng về trụ sở cùng 6 xe điện, 3 xe máy điện và 1 xe máy, 2 dùi cui điện và một bình xịt hơi cay về trụ sở tiếp tục làm rõ.