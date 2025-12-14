Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Tạm giam tài xế tông cảnh sát, 'thông chốt' kiểm tra nồng độ cồn

Nguyễn Hoàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khi cảnh sát ra tín hiệu dừng xe kiểm tra nồng độ cồn, Phạm Trọng Huy (SN 1989) bất tuân hiệu lệnh, lái xe máy tông trúng thiếu tá CSGT khiến cán bộ này bị thương, nhập viện.

Ngày 14/12, Cơ quan CSĐT – Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định bắt tạm giam Phạm Trọng Huy (SN 1989, trú xã Tân Kỳ, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, tối 6/12, thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng – cán bộ Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT, Công an Hải Phòng) và tổ công tác thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tội phạm đường phố, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiểm tra nồng độ cồn trên phố Nguyễn Lương Bằng.

Tại thời điểm thực hiện nhiệm vụ, cảnh sát phát hiện tài xế Phạm Trọng Huy điều khiển xe máy mang BKS 34B1-134.86 có dấu hiệu nghi vấn nên ra tín hiệu dừng.

Tuy nhiên, nam tài xế bất tuân hiệu lệnh của cảnh sát, điều khiển xe đâm trúng thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng đang thực hiện nhiệm vụ, gây thương tích ở chân.

csgt.jpg
Tài xế Phạm Trọng Huy (giữa ảnh) tại cơ quan công an.

Tổ cảnh sát lập tức khống chế tài xế, đưa về trụ sở để làm rõ. Đồng thời, đưa thiếu tá Nguyễn Sơn Tùng vào bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Bùi Trung Thành – Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an phường Thành Đông khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi vi phạm để xử lý đối tượng.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hải Phòng về việc quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, giải quyết triệt để tội phạm đường phố, đêm 6/12, rạng sáng 7/12, lực lượng HP22 Công an Hải Phòng đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm.

0829b814-70a2-4d94-a.jpg
Các tổ HP22 Công an TP Hải Phòng ra quân xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông dịp cuối năm.

Ngày đầu ra quân, Công an TP Hải Phòng đã kiểm soát 2.689 phương tiện, trong đó phát hiện 52 trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Riêng tổ HP22 Công an phường Gia Viên kiểm tra, phát hiện 16 đối tượng có biểu hiện tụ tập, gây mất trật tự. Cảnh sát đưa các đối tượng về trụ sở cùng 6 xe điện, 3 xe máy điện và 1 xe máy, 2 dùi cui điện và một bình xịt hơi cay về trụ sở tiếp tục làm rõ.

Nguyễn Hoàn
#Hải Phòng #nồng độ cồn #an ninh trật tự #an toàn giao thông #cảnh sát giao thông #thông chốt

Xem thêm

Cùng chuyên mục