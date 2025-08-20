Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Đối tượng tông gãy chân CSGT bị điều tra về hành vi giết người

TPO - Đối tượng điều khiển xe tông thẳng vào CSGT khiến cán bộ này bị gãy chân, đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 20/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đại Phong (SN 2008, quê Quảng Trị) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, sáng 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác do trung tá Nguyễn Hoàng Trung - Phó đội CSGT số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng làm tổ trưởng phát hiện xe máy biển số 86B4-143.86 chạy quá tốc độ.

canh-sat-giao-thong.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Khi trung tá Trung ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào cán bộ này, khiến anh bị văng ra đường gãy chân.

Ngay sau đó, đại tá Nguyễn Tường Vũ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên và biểu dương tinh thần kiên quyết, dũng cảm đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật của trung tá Trung.

Được biết, hiện sức khỏe của trung tá Nguyễn Hoàng Trung đã ổn định, xuất viện và tiếp tục theo dõi điều trị tại nhà.

Thái Lâm
