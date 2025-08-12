Video ghi lại cảnh đối tượng phóng bạt mạng, tông gãy chân trung tá CSGT

TPO - Camera người dân trên quốc lộ 1A (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi lại cảnh một thiếu niên điều khiển xe máy với tốc độ cao lao thẳng vào trung tá CSGT đang làm nhiệm vụ.

Thông tin ban đầu, sáng 11/8, trên Quốc lộ 1A đoạn qua khu phố 5, xã Liên Hương (tỉnh Lâm Đồng), tổ công tác do trung tá Nguyễn Hoàng Trung - Phó Đội CSGT số 2, Phòng CSGT tỉnh Lâm Đồng làm tổ trưởng phát hiện xe máy biển số 86B4-143.86 chạy quá tốc độ.

Khi trung tá Trung ra hiệu lệnh dừng xe, người điều khiển không chấp hành mà lao thẳng vào trung tá Trung, khiến anh bị văng ra đường gãy chân.

Người cầm lái được xác định là Trần Đại Phong (SN 2008, trú tỉnh Quảng Trị) và chở theo một người.

Sau khi được cấp cứu tại Trung tâm y tế khu vực Tuy Phong (xã Liên Hương), trung tá Trung được chuyển vào Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP Hồ Chí Minh điều trị.