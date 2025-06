VKS đề nghị tử hình 4 bị cáo trong vụ nhóm mua bán ma túy tông CSGT ở Long An

Đại diện VKSND tỉnh Long An đã đề nghị tử hình 4 bị cáo trong vụ án nhóm mua bán ma tuý tông CSGT ở Long An.

Ngày 11/6, TAND tỉnh Long An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo về các tội mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng... Tại toà, VKS đã đề nghị án tử hình đối với 4 bị cáo. Toà sẽ tuyên án vào chiều 17/6.

Đây cũng là vụ án gây bức xúc trong dư luận khi các đối tượng tham gia vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng rất lớn, khi bị phát hiện vây bắt đã lao xe vào lực lượng chức năng khiến 1 cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong.

Các bị cáo trong vụ án gồm: Phạm Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ ở Long An) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Lê Thành Nghĩa (36 tuổi, ngụ ở Long An) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Phan Thị Mỹ Quyên (35 tuổi, ngụ ở TP.HCM) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ngụ ở TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) bị truy tố về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hiếu được xác định là người cầm đầu, móc nối với các đối tượng tại Campuchia để mua gần 19 kg heroin, 32 kg methamphetamine cùng nhiều loại ma túy tổng hợp. Sau đó, Hiếu tổ chức đường dây phân phối cho nhiều người tại TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Còn bị cáo Lê Thành Nghĩa là người thường xuyên vận chuyển ma túy cho Hiếu. Trong chuyến vận chuyển để đi giao hơn 6 kg ma túy vào ngày 21/4/2023, Nghĩa nhờ Nguyễn Văn Thanh (chú ruột) làm tài xế. Theo đó, sau khi cùng Nghĩa sử dụng ma tuý, Thanh điều khiển xe đi giao 6kg ma tuý và khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra, Thanh không chấp hành mà tông thẳng vào tổ công tác khiến một thiếu tá CSGT và hai người đi đường tử vong.

Cục Cảnh sát tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) phối hợp Công an tỉnh Long An sau đó đã vào cuộc điều tra, bóc gỡ và bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán và tiêu thụ ma tuý trong đó xác định Phạm Trung Hiếu là đối tượng cầm đầu. Quá trình khám xét nơi ở của Hiếu, công an thu giữ nhiều loại ma túy, súng quân dụng và đạn. Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Phan Thị Mỹ Quyên - đối tượng đã mua hơn 17 kg ma túy từ Hiếu rồi chia nhỏ để bán lẻ tại TP.HCM và Nguyễn Lê Nhật Triều-bạn trai của Quyên, đã tiếp tay giúp Quyên tiêu thụ 3kg ma tuý.

Cơ quan điều tra xác định, Nghĩa từng hai lần tổ chức cho tài xế Thanh sử dụng ma túy, còn Quyên một lần tổ chức cho Triều sử dụng ma tuý tại nhà.

Liên quan đến vụ tài xế Nguyễn Văn Thanh điều khiển xe tông thẳng vào tổ công tác khiến 1 thiếu tá CSGT và 2 người đi đường tử vong, ngày 27/3/2024, TAND tỉnh Long An đã xử sơ thẩm và tuyên phạt mức án tử hình đối với Thanh về tội giết người.

Tại phiên tòa hôm nay (11/6), đại diện giữ quyền công tố sau khi nêu quan điểm luận tội đã đề xuất mức án đối với từng bị cáo. Theo đó, đối với bị cáo Phạm Trung Hiếu, VKS để nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 12 -18 tháng tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt tử hình; bị cáo Lê Thành Nghĩa, VKS đề nghị tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 7-8 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hình phạt là tử hình; bị cáo Phan Thị Mỹ Quyên, VKS đề nghị tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy, 2-3 năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt là tử hình; bị cáo Nguyễn Lê Nhật Triều, VKS đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

