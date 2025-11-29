Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Vụ tài xế ô tô gắn biển giả, tông xe CSGT rồi bỏ chạy: Tạm giữ một đối tượng

Hữu Huy
TPO - Một nam thanh niên 19 tuổi ở Tây Ninh vừa bị tạm giữ hình sự sau khi điều khiển ô tô gắn biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh dừng xe và va chạm với phương tiện đặc chủng của CSGT trong lúc bỏ chạy.

Camera ghi lại vụ việc.

Ngày 29/11, Phòng CSGT - Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc liên quan hành vi sử dụng biển số giả và chống đối lực lượng làm nhiệm vụ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh thụ lý theo thẩm quyền.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 23/11, Nguyễn Võ Hoài Nhớ (19 tuổi) gọi rủ Châu Minh Chí (23 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) đi chơi tại xã Bình Thành. Khi đó Chí đang ở TPHCM và lái xe ô tô bán tải biển số 60C-736.65 (xe thuê của một công ty) đến đến đón Nhớ. Do mệt, Chí giao xe cho Nhớ điều khiển, còn mình ngồi ghế phụ.

Trước khi đi, Nhớ lấy ra hai biển số giả 63C-376.32 (Nhớ mua trên TikTok ba ngày trước) và gắn chồng lên biển thật.

Về lý do gắn biển số giả, đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ khai thường mượn xe của Chí đi chơi và sợ bị phạt nguội nên chuẩn bị biển số giả để tránh bị phát hiện.

134e76aaa11f2d41740e.jpg
Đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ. Ảnh: Công an cung cấp.

Khi xe chạy đến Km01+700 trên Đường tỉnh 816 (ấp 5 Bình Đức), tốc độ ghi nhận 62 km/h, vượt mức tối đa 50 km/h. Tổ công tác của Phòng CSGT - Công an tỉnh Tây Ninh do Trung tá Phạm Văn Nhanh làm tổ trưởng phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe nhưng Nhớ tăng tốc bỏ chạy theo hướng quốc lộ N2.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, Trung tá Trịnh Đình Khoăn dùng mô tô đặc chủng truy đuổi và phối hợp lực lượng địa phương chặn bắt. Đến khu vực cầu Bà Thiện - nơi mặt cầu hẹp, Nhớ quay đầu xe để chạy ngược lại. Trong lúc lùi để xoay đầu, xe mô tô của trung tá Khoăn vượt lên chặn phía trước nhưng Nhớ vẫn đánh lái, khiến phần đầu xe bán tải va vào mô tô, làm xe ngã xuống đường. Sau đó, Nhớ tiếp tục lái xe cán qua bánh trước mô tô đặc chủng rồi bỏ chạy.

Sau đó, đối tượng này tiếp tục điều khiển xe chạy về hướng quốc lộ 1, sau đó rẽ vào đường D10 thuộc khu dân cư ấp Kinh Ngay (phía sau trụ sở UBND xã Bình Đức). Tại đây cả hai tháo biển số giả ném vào bụi cây rồi bỏ trốn. Tổ tuần tra lần theo dấu vết, phát hiện xe bán tải biển số 60C-736.65 và tìm thấy một biển số giả gần đó.

Phòng CSGT - Công an tỉnh Tây Ninh xác định Nhớ có dấu hiệu nhiều vi phạm gồm: sử dụng biển số giả, không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, điều khiển phương tiện gây va chạm với xe công vụ và bỏ trốn khỏi hiện trường.

Hồ sơ vụ việc đã được chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh. Hiện Nguyễn Võ Hoài Nhớ bị đang tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ".

Hữu Huy
#xe giả #CSGT #Tây Ninh #bắt giữ #ô tô

