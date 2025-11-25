Nhiều tài xế lúng túng trong ngày đầu cấm xe tải, xe khách đi làn 1 trục Nhật Tân - Nội Bài

Để tăng tốc độ xe chạy, giảm nguy cơ va chạm, xung đột và ùn tắc giao thông trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), từ 25/11 Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên trục đường này. Trong đó, đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 (nút giao với QL2), dài khoảng 10km, thực hiện cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn số 1.