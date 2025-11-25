Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Nhiều tài xế lúng túng trong ngày đầu cấm xe tải, xe khách đi làn 1 trục Nhật Tân - Nội Bài

Anh Trọng

TPO - Từ sáng nay (25/11) liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội thực hiện việc cấm xe tải, xe khách đi làn 1 trục đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyễn Giáp). Là ngày đầu thực hiện, một số tài xế xe tải, xe khách có lúng túng và vẫn đi vào làn 1, tuy vi phạm biển báo nhưng liên ngành chưa xử phạt.

tp-1.jpg
Từ sáng nay trục Nhật Tân - Nội Bài có thêm biển báo cấm xe khách, xe tải đi ở làn 1 (làn sát dải phân cách giữa) ở mỗi chiều đường; tốc độ chạy xe ở làn 1 là 80km/h nay cũng được thay bằng biển báo xe được chạy tối đa 90km/h...
2.jpg
Theo phương án phân luồng mới của Sở Xây dựng, từ hôm nay (25/11), trong 4 làn xe mỗi chiều trục Nhật Tân - Nội Bài, làn số 1 thực hiện cấm xe tải, xe chở khách đi vào.
tp-3.jpg
Với phương án phân luồng này, Sở Xây dựng cho rằng, sẽ giúp xe ô tô con lưu thông ở làn 1 được nhanh chóng hơn, giảm xung đột, va chạm, ùn ứ giao thông.
tp-4.jpg
Trong sáng sớm nay, một số biển báo cuối cùng để phân luồng theo phương án mới được đơn vị thi công lắp đặt hoàn thiện.
tp-5.jpg
Hai nội dung quan trọng của phương án phân luồng mới trên trục Nhật Tân - Nội Bài là: Cấm xe tải, xe khách đi ở làn 1; và tăng tốc độ xe lên 90 km/h.
tp-6.jpg
Trục Nhật Tân - Nội Bài có tổng chiều dài khoảng 15km, nhưng hiện đoạn từ cầu Sông Thiếp đến nút giao với đường Võ Văn Kiệt (QL2) dài khoảng 10 km có đủ điều kiện khai thác với chuẩn cao tốc nên việc cấm xe tải, xe khách đi làn 1 được thực hiện ở đoạn này.
tp-7-6440-4427.jpg
Do ngày đầu thực hiện nên một số lái xe tải, xe khách cho biết còn bị lúng túng, đặc biệt là đoạn từ các nút giao đi vào tuyến đường, dẫn đến xe vẫn đi vào làn 1 (xe có mũi tên)
tp-8-6039.jpg
Tuy nhiên, cả lực lượng Kiểm tra vận tải (Sở Xây dựng) và CSGT (Công an thành phố Hà Nội) đều cho biết, những ngày đầu sẽ tuyên truyền nhắc nhở, chưa xử phạt tài xế các xe vi phạm biển báo.

Để tăng tốc độ xe chạy, giảm nguy cơ va chạm, xung đột và ùn tắc giao thông trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), từ 25/11 Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên trục đường này. Trong đó, đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 (nút giao với QL2), dài khoảng 10km, thực hiện cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn số 1.

Anh Trọng
#phân làn #cấm xe đi làn 1 đường võ nguyên giáp #trục nhật tân - nội bài #giao thông #sở xây dựng hà nội

