Nhiều tài xế lúng túng trong ngày đầu cấm xe tải, xe khách đi làn 1 trục Nhật Tân - Nội Bài

TPO - Từ sáng nay (25/11) liên ngành Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội thực hiện việc cấm xe tải, xe khách đi làn 1 trục đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyễn Giáp). Là ngày đầu thực hiện, một số tài xế xe tải, xe khách có lúng túng và vẫn đi vào làn 1, tuy vi phạm biển báo nhưng liên ngành chưa xử phạt.
Để tăng tốc độ xe chạy, giảm nguy cơ va chạm, xung đột và ùn tắc giao thông trên trục đường Nhật Tân - Nội Bài (đường Võ Nguyên Giáp), từ 25/11 Sở Xây dựng Hà Nội thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông trên trục đường này. Trong đó, đoạn từ cầu sông Thiếp đến Km 11+600 (nút giao với QL2), dài khoảng 10km, thực hiện cấm xe tải và xe khách lưu thông ở làn số 1.