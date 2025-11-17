Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (quản lý nhà nước dự án đường BT Phạm Tu) cho biết, hiện công trường nút giao vẫn đang treo lại vì phạm vi thi công còn tồn tại gần 100 hộ dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) chưa giải phóng xong.

Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án và giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay, đầu năm 2025 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã họp và yêu cầu huyện Thanh Trì cũ chậm nhất trong quý II/2025 phải xong mặt bằng, trong năm 2025 nhà đầu tư phải thi công xong nút giao. Tuy nhiên đến nay, mọi việc thi công ở hiện trường nút giao vẫn gần như đứng yên tại chỗ.

Nêu nguyên nhân chưa GPMB xong, đại diện chính quyền địa phương cho biết, các hộ dân đã cơ bản đồng thuận việc di dời, nhưng từ đầu năm nay, Luật Đất đai mới có hiệu lực, dẫn đến người dân trong diện GPMB đang đề nghị thành phố cho áp dụng đề bù theo giá đất mới.