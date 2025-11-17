Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Nút giao ‘dị dạng’ ở Hà Nội lại vỡ tiến độ mặt bằng, giao thông ùn tắc

Anh Trọng

TPO - Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội yêu cầu giải phóng mặt bằng (GPMB) xong trong quý II/2025, nhưng đến nay (quý IV/2025) nút giao đường Phạm Tu - Xa La vẫn chìm trong công trường, mặt bằng chưa giải phóng xong. Tình trạng giao thông vẫn ùn tắc kéo dài.

tp-1.jpg
Tuyến đường Phạm Tu nối từ đường Vành đai 3 đi đường 70 đã xong hơn 5 năm nhưng nút giao Xa La (vượt đường 70) vẫn chưa hoàn thành.
tp-2.jpg
Tuyến đường thuộc dự án BT đổi đất lấy hạ tầng (đường Phạm Tu) có mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, được thành phố Hà Nội giao cho nhà đầu tư thực hiện từ năm 2015.
tp-3.jpg
Tuy nhiên đến nay, tuyến đường dài 2,5 km rộng 10 làn xe đã hoàn thành 5 năm, nhưng nút giao xây cầu vượt (khung đỏ) cuối tuyến chưa xong, công trường dở dang, chưa phát huy hết giá trị, hiệu quả đầu tư.
tp-4.jpg
Tại hạng mục xây cầu vượt nút giao mới, đơn vị thi công mới xây, đổ được trụ cầu đường dẫn phía đường Phạm Tu - nằm giữa đường, rồi dừng lại nhiều năm nay.
tp-8.jpg
tp-6.jpg
Phương tiện từ đường Phạm Tu và Xa La đổ về nút giao rộng từ 8 đến 10 làn xe, nhưng đến nút giao bị thắt nút cổ chai, để đi tiếp phương tiện đi vòng sang đường 70 (4 làn xe), dẫn đến ùn tắc thường xuyên xảy ra. Ảnh chụp chiều 16/11.
tp-7.jpg
Dự án có mục tiêu giảm tải cho đường Vành đai 3, đường 70 nhưng lại đang gây phát sinh thêm điểm đen ùn tắc (nút giao Phạm Tu - đường 70) trên địa bàn TP Hà Nội nhiều năm qua.
tp-5.jpg
Công trường nút giao Phạm Tu - Xa La (mũi tên) đang tồn tại nhà nhiều hộ dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì cũ (nay thuộc phường Định Công) chưa giải phóng xong.

Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội (quản lý nhà nước dự án đường BT Phạm Tu) cho biết, hiện công trường nút giao vẫn đang treo lại vì phạm vi thi công còn tồn tại gần 100 hộ dân tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) chưa giải phóng xong.

Để phát huy hiệu quả đầu tư dự án và giải quyết tình trạng ùn tắc lâu nay, đầu năm 2025 Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã họp và yêu cầu huyện Thanh Trì cũ chậm nhất trong quý II/2025 phải xong mặt bằng, trong năm 2025 nhà đầu tư phải thi công xong nút giao. Tuy nhiên đến nay, mọi việc thi công ở hiện trường nút giao vẫn gần như đứng yên tại chỗ.

Nêu nguyên nhân chưa GPMB xong, đại diện chính quyền địa phương cho biết, các hộ dân đã cơ bản đồng thuận việc di dời, nhưng từ đầu năm nay, Luật Đất đai mới có hiệu lực, dẫn đến người dân trong diện GPMB đang đề nghị thành phố cho áp dụng đề bù theo giá đất mới.

Anh Trọng
#phạm tu #đường xa la #nút giao xa la #ban giao thông hà nội #csgt

