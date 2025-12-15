Hà Nội siết chặt kiểm soát bụi mịn từ công trường lát vỉa hè

Ghi nhận thực tế tại công trường thi công lát vỉa hè trên đường Nguyễn Xiển cho thấy khu vực thi công đã được che chắn đầy đủ, lượng bụi phát sinh ảnh hưởng đến môi trường xung quanh được giảm thiểu.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khối lượng lát vỉa hè tại dự án đã hoàn thành khoảng 80%. Hiện chỉ còn 2 tổ thi công (mỗi tổ 8 người) thực hiện các hạng mục còn lại của gói thầu.

Toàn bộ quá trình cắt gạch đều được bơm nước trực tiếp để hạn chế bụi phát sinh. Nhà thầu cũng bổ sung các máy bơm di động nhằm tăng cường dọn dẹp, tưới nước sau khi hoàn thành từng hạng mục.

“Các công đoạn như cắt gạch, trộn xi măng đều được tưới nước và vệ sinh ngay, bảo đảm giảm thiểu tối đa bụi bặm”, đại diện đơn vị thi công cho biết.

Công nhân cắt gạch thi công trên địa bàn Cầu Giấy

Chủ tịch UBND phường Yên Sở Vũ Tuấn Đạt cũng đã có chỉ đạo về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn phường Yên Sở.

Qua đó, ông Đạt giao Công an phường phối hợp với phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng, phế thải không che chắn kỹ, làm rơi vãi ra đường gây ô nhiễm môi trường và các hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rác sinh hoạt, phụ phẩm nông nghiệp, để rác thải không đúng quy định...

Dự án cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trên tuyến phố Tân Mai, phường Yên Sở

Chủ tịch phường Yên Sở cũng đề nghị các đơn vị thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn gồm: Công ty cổ phần dịch vụ môi trường Thăng Long, Công ty cổ phần công trình đô thị Phú Thành, Công ty cổ phần xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà Nội, Công ty cổ phần môi trường đô thị Thanh Trì tăng cường tần suất quét đường, hút bụi; sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị.

Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6h sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả, giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc.

Đại diện Ban quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Hai Bà Trưng cho biết thêm, ngay sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, đơn vị đã thành lập tổ kiểm tra lưu động gồm 4 cán bộ thuộc ban để kiểm tra, xử lý ngay các công trình thi công do phường làm chủ đầu tư.

"Thực tế, biện pháp thi công đầu vào đã có từ phương án, tổ kiểm tra có trách nhiệm rà soát, kiểm tra đột xuất việc tuân thủ biện pháp thi công. Đảm bảo vệ sinh môi trường trên toàn bộ các dự án trên địa bàn phường", đại diện ban chia sẻ.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 10/12/2025 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ thị nêu rõ: Thời gian qua, quá trình đô thị hóa làm gia tăng khí thải, bụi từ giao thông, sản xuất, xây dựng,… gây suy giảm chất lượng môi trường không khí. Những ngày gần đây, thời tiết cực đoan (mây mù dày, nhiệt độ thấp, nghịch nhiệt) khiến chỉ số AQI của Thành phố ở mức "xấu" và "rất xấu", ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và hoạt động kinh tế-xã hội.

Sở Xây dựng có trách nhiệm tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...); phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển, đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường; xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera) tại 100% công trình có quy mô trên 1ha; hoàn thành trong tháng 12/2025.

Đáng chú ý, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.