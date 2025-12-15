Hà Nội: Xem xét thành lập cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thanh Hiếu
TPO - Theo kế hoạch, đề án thành lập cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm thuộc UBND thành phố sẽ triển khai trong năm 2026.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm (ATTP) trên địa bàn Hà Nội.

Theo UBND TP. Hà Nội, trên địa bàn thành phố có khoảng 80.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phần lớn quy mô nhỏ lẻ. Những năm qua, dù thành phố đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, nhưng tình hình ATTP vẫn tiềm ẩn nguy cơ, phát sinh nhiều khó khăn, bất cập, điểm nghẽn cần được tháo gỡ.

UBND thành phố xác định, đối với điểm nghẽn về ATTP có 3 nhóm vấn đề còn tồn tại, bao gồm: Nhóm tồn tại về pháp lý, cơ chế, thể chế, năng lực cán bộ (chồng chéo, cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu về quản lý ATTP); Nhóm tồn tại về công tác quản lý, hạ tầng, điều kiện kỹ thuật phục vụ kiểm soát ATTP và nhóm tồn tại về ý thức chấp hành pháp luật, ý thức cộng đồng.

kiem-tra-1765519619721360208074.jpg
Hà Nội sẽ thành lập cơ quan quản lý về ATTP thuộc UBND thành phố trong năm 2026.

Về giải pháp, UBND thành phố sẽ thành lập Tổ công tác liên ngành, chuyên trách, đầu mối thực hiện, làm tiền đề để thành lập cơ quan chuyên trách về ATTP. Dự kiến, đề án thành lập cơ quan quản lý về ATTP (thuộc UBND thành phố) sẽ triển khai trong năm 2026.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ xây dựng hệ thống dữ liệu tập trung quản lý ATTP, liên thông giữa các sở, ngành và các địa phương; tích hợp các dữ liệu giám sát ATTP được số hóa để truy xuất nguồn gốc thực phẩm; đồng thời, siết chặt nguồn cung thực phẩm, kiểm tra, hậu kiểm.

UBND thành phố giao UBND xã, phường quản lý toàn diện về ATTP tại chợ đầu mối, chợ dân sinh.

Thành phố rà soát và có lộ trình thu hẹp dần các điểm giết mổ nhỏ lẻ, có phương án bố trí các điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Bên cạnh đó, thành phố sẽ xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến giết mổ nhỏ lẻ không an toàn.

Ngoài ra, thành phố tập trung xây dựng chuẩn hóa mô hình tổ chức bếp ăn, quy trình thực hiện cho các bếp ăn tập thể. Các cơ quan chức năng cũng sẽ đổi mới toàn diện phương thức truyền thông ATTP, phát huy vai trò cộng đồng thông qua ứng dụng phản ánh, cảnh báo nhanh và mạng lưới giám sát ATTP ở cơ sở.

Thanh Hiếu
#An toàn thực phẩm #Cơ quan quản lý #Điểm nghẽn An toàn thực phẩm #Hà Nội

