Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội cần giải quyết cơ bản ô nhiễm, úng ngập, an toàn thực phẩm

Thanh Hiếu
TPO - Với những quyết sách từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Hà Nội, người dân, chuyên gia hy vọng thành phố sẽ khắc phục được những hạn chế của nhiệm kỳ trước, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề dân sinh. Ví như an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường, khắc phục ngập úng mỗi khi mưa lớn.

Với những quyết sách từ Đại hội lần thứ XVIII của Đảng bộ Hà Nội, người dân, chuyên gia hy vọng Thủ đô sẽ khắc phục được những hạn chế của nhiệm kỳ trước, vững bước trong Kỷ nguyên mới.

1000025610.jpg
Chế biến thực phẩm tại bếp ăn trường học

An toàn thực phẩm

PGS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) cho rằng, hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm – đặc biệt tại các bếp ăn tập thể – đang được dư luận quan tâm, nhất là sau hàng loạt vụ thực phẩm bẩn bị phát hiện tại các bữa ăn bán trú trong trường học.

Tình trạng này kéo dài, nhưng đến nay thành phố vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm và rất khó giải quyết dứt điểm. Nguyên nhân là do tổ chức, cá nhân vì lợi nhuận, mua thực phẩm kém chất lượng để đưa vào trường học. Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát của thành phố còn buông lỏng, còn tình trạng nể nang hoặc lợi ích nhóm.

pgsts-nguyen-duy-thinh-16900676537322040578580-134943-447-141610.jpg
PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm (ĐH Bách khoa Hà Nội)

Để hạn chế tình trạng này, quan trọng nhất là chủ đầu tư, doanh nghiệp cần đặt cái tâm, tầm, vấn đề sức khỏe người dân lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với những quyết sách từ đại hội này, cùng với Luật Thủ đô 2024 đã có hiệu lực và được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết của HĐND thành phố (trong đó có Nghị quyết quy định tăng gấp đôi mức phạt vi phạm về an toàn thực phẩm so với hiện nay) tôi hy vọng trong thời gian tới những vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ được đẩy lùi, không còn tình trạng thực phẩm bẩn "lọt" vào trường học.

be26aa37cfab79f520ba-1020-141541.jpg
GS.TS Hoàng Xuân Cơ

Ô nhiễm không khí, làm sạch dòng sông, giải quyết ngập úng

GS.TS Hoàng Xuân Cơ, Tổng thư ký Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam: Hiện nay thành phố cần tập trung giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí, làm sạch các dòng sông và ngập lụt mỗi khi mưa to.

Thời gian qua, thành phố đã có nhiều quy hoạch, đề án nhưng tôi thấy rằng hiệu quả chưa cao dù thành phố đã "đổ" ra rất nhiều tiền. Nhất là mới đây, tình trạng ngập úng xảy ra trên diện rộng và kéo dài khiến dư luận bức xúc.

Nguyên nhân của tình trạng trên một phần do công tác quy hoạch, triển khai các đề án không đồng bộ. Ví như, hệ thống hạ tầng của khu đô thị không kết nối, đồng bộ với hạ tầng của khu vực; hoặc chủ đầu tư không muốn bàn giao hạ tầng khu đô thị cho thành phố để quản lý...

1000028597.jpg
Nhiều khu vực tại Hà Nội bị ngập úng mỗi khi mưa to

Thiên tai thì khó tránh nhưng có thể hạn chế được những thiệt hại nếu con người có những giải pháp phù hợp. Trong nhiệm kỳ mới, tôi kỳ vọng Hà Nội giảm thiểu ô nhiễm, quản lý chất lượng không khí và xử lý nước thải, rác thải, mở rộng không gian công cộng. Các tuyến đường sắt đô thị, xe buýt nhanh, hệ thống đường vành đai, các cầu vượt… sẽ được đẩy nhanh tiến độ. Giao thông vùng ven kết nối giữa nội thành và ngoại thành ngày càng tốt hơn để giảm tải áp lực lên trung tâm…

Thanh Hiếu
#Hà Nội #Đại hội Đại biểu #Vấn đề dân sinh #Ngập úng #An toàn thực phẩm

