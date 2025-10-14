Vụ dân tố 'thực phẩm bẩn' tuồn vào trường học: Tiếp tục đình chỉ công tác hiệu trưởng

TPO - Liên quan đến vụ dân tố 'thực phẩm bẩn' tuồn vào trường học, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương để chờ kết luận điều tra.

Ngày 13/10, lãnh đạo UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ ra quyết định gia hạn tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trưng Vương để chờ kết quả điều tra từ cơ quan điều tra liên quan đến vụ dân tố 'thực phẩm bẩn' tuồn vào trường học.

Trường Tiểu học Trưng Vương.

Trước đó, ngày 24/9, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã ra Quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Nga trong thời hạn 15 ngày làm việc. Bà Nga bị đình chỉ chức vụ vì không thực hiện đúng công việc thuộc thẩm quyền theo chức năng, nhiệm vụ được giao tại Trường Tiểu học Trưng Vương.

Tuy nhiên, sau 15 ngày nhưng chưa có kết quả điều tra chính thức từ cơ quan điều tra nên UBND phường tiếp tục gia hạn quyết định tạm đình chỉ chức vụ bà Nga. Ông Nguyễn Vĩnh Hiến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường, tiếp tục tạm phụ trách Trường Tiểu học Trưng Vương.

Như Tiền Phong đưa tin, ngày 16/9, sau khi mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương nhiều lần tiếp nhận thực phẩm không đảm bảo, hàng chục phụ huynh đã đến trường đón con về nhà ăn trưa.

Thực phẩm không đạt chất lượng được Tổ phó bếp bán trú chụp lại.

Theo nội dung đơn tố cáo, từ tháng 11/2024 - 4/2025, bếp bán trú của trường nhiều lần phải tiếp nhận nguyên liệu không đảm bảo. Đơn nêu rõ: Ngày 21/11/2024 nhà cung cấp giao 10kg xương heo bốc mùi, có màu xanh; ngày 26/12/2024 giao 35kg bò viên đông lạnh không nhãn mác, có mùi lạ, sau đó có 2 học sinh ói sau bữa ăn.

Đến tháng 3/2025, tổ bếp tiếp tục phản ánh việc phải nhận 50kg thịt bò thái sẵn có dấu hiệu bị trộn dầu để tăng trọng. Gần nhất, ngày 15/4/2025, nhà cung cấp giao 40kg thịt heo luộc lên có màu xanh, sau đó được lập biên bản tiêu huỷ. Điều đáng chú ý, dù tổ bếp nhiều lần kiến nghị thay đổi đơn vị cung ứng, nhưng hiệu trưởng vẫn không chấp thuận.

Bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga tại buổi trao đổi với phụ huynh vào tối 18/9.

Tại buổi trao đổi với phụ huynh vào tối 18/9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương, xin lỗi quý phụ huynh có con em bán trú và phụ huynh toàn trường. Bà Nga cho rằng, sự việc xảy ra ở trường thời gian qua không ai mong muốn.