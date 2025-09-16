Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Dân tố 'thực phẩm bẩn' bị tuồn vào một trường học ở Lâm Đồng

Thái Lâm
TPO - Sau khi mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo bếp bán trú Trường tiểu học Trưng Vương ở Lâm Đồng nhiều lần tiếp nhận thực phẩm không đảm bảo, hàng chục phụ huynh đã đến trường đón con về nhà ăn trưa. Hiện nhà trường cùng cơ quan chức năng địa phương đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Ngày 16/9, bà Nguyễn Thái Quỳnh Nga - Hiệu trưởng Trường tiểu học Trưng Vương (phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng địa phương để làm rõ nội dung đơn tố cáo của người dân về việc “thực phẩm bẩn” được đưa vào bếp ăn bán trú của trường này.

img-8734.jpg
Trường tiểu học Trưng Vương, nơi xảy ra sự việc.

Bà Nga cho biết: Vụ việc thực phẩm không đạt chất lượng xảy ra từ tháng 4/2025, nhưng nay cô Nguyễn Thị Kim Thanh (nguyên bếp phó) lại đưa lên mạng. Hiện trường không còn ký hợp đồng với cô Thanh và bếp trưởng Nguyễn Thị Thái Oanh nữa.

Trưa cùng ngày (16/9), hàng chục phụ huynh tập trung trước cổng Trường tiểu học Trưng Vương để đón con về nhà ăn trưa, thay vì ở lại bán trú. Sự việc xảy ra khi trên mạng xã hội lan truyền đơn tố cáo hiệu trưởng nhà trường nhiều lần để nhà cung cấp đưa thực phẩm kém chất lượng vào bếp ăn.

edee95db-6c99-4d57-ac18-052c5bf0f6cc.jpg
Phụ huynh chở học sinh về nhà.

Theo nội dung đơn tố cáo, từ tháng 11/2024 - 4/2025, bếp bán trú của trường nhiều lần phải tiếp nhận nguyên liệu không đảm bảo. Đơn nêu rõ: Ngày 21/11/2024 nhà cung cấp giao 10kg xương heo bốc mùi, có màu xanh; ngày 26/12/2024 giao 35kg bò viên đông lạnh không nhãn mác, có mùi lạ, sau đó có 2 học sinh ói sau bữa ăn.

Đến tháng 3/2025, tổ bếp tiếp tục phản ánh việc phải nhận 50kg thịt bò thái sẵn có dấu hiệu bị trộn dầu để tăng trọng. Gần nhất, ngày 15/4/2025, nhà cung cấp giao 40kg thịt heo luộc lên có màu xanh, sau đó được lập biên bản tiêu huỷ. Điều đáng chú ý, dù tổ bếp nhiều lần kiến nghị thay đổi đơn vị cung ứng, nhưng hiệu trưởng vẫn không chấp thuận.

z7017688554158-93660ea5876ba7d71c54772d1b58a233-245.jpg
Thực phẩm không đạt được tổ bếp chụp lại.

Một phụ huynh có con học lớp 3 tại Trường tiểu học Trưng Vương bày tỏ lo lắng: “Do công việc bận rộn, chúng tôi mới gửi con ở lại trường ăn bán trú. Phụ huynh luôn hoàn thành trách nhiệm đóng góp để con được học tập, ăn uống đầy đủ, nên mong nhà trường cũng phải có trách nhiệm đảm bảo bữa ăn an toàn.

Sáng nay (16/9), chúng tôi đã đến làm việc nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm rõ và xử lý để phụ huynh yên tâm”.

Được biết, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt đã giao các phòng, ban liên quan kiểm tra vụ việc theo thẩm quyền. Sau khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, phường sẽ triển khai hướng xử lý theo quy định.

Thái Lâm
