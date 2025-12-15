Tàu ngầm Đài Loan (Trung Quốc) gặp sự cố

TPO - Tàu ngầm Hai Kun (SS-711) do Đài Loan (Trung Quốc) chế tạo đã gặp sự cố nghiêm trọng về hệ thống thủy lực trong quá trình thử nghiệm trên biển, theo Mirror Media.

Sự cố xảy ra trong chuyến thử nghiệm trên biển lần thứ hai của tàu ngầm, khi tất cả các hệ thống thủy lực được cho là đã bị hỏng, khiến bánh lái đuôi hình chữ X không hoạt động được.

"Hệ thống thủy lực bị hỏng hoàn toàn, và bánh lái hình chữ X không thể xoay được. Các thuỷ thủ bên trong khoang điều khiển thay phiên nhau dùng sức vận hành bánh lái, nhờ đó tàu ngầm thoát khỏi nguy hiểm", theo Mirror Media.

Tàu ngầm Hai Kun là tàu đầu tiên trong chương trình tàu ngầm phòng thủ nội địa của Đài Loan (Trung Quốc), một dự án trọng điểm do Tập đoàn CSBC Đài Loan dẫn đầu. Các nhà chức trách hải quân và nhà đóng tàu hòn đảo này nhiều lần khẳng định các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm được tiến hành theo 'tiêu chuẩn cao nhất, với các biện pháp an toàn toàn diện'.

Lãnh đạo cơ quan hải quân Đài Loan xác nhận vụ việc và cho biết mọi thủ tục đều được tuân thủ và tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

"Các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm tuân thủ nguyên tắc: xác định vấn đề, giải quyết và tăng cường tinh chỉnh hệ thống, đồng thời cải thiện các khiếm khuyết... Hệ thống điều khiển của tàu được trang bị chế độ vận hành tự động, bán tự động và thủ công dự phòng. Các hành động ứng phó ngày hôm đó được thực hiện theo đúng quy trình và trong giới hạn an toàn", vị lãnh đạo này khẳng định.

Cơ quan hải quân Đài Loan cho biết thêm, sau khi trở về cảng, các biện pháp khắc phục cần thiết đã được hoàn tất và hệ thống của tàu ngầm hiện đang hoạt động bình thường.