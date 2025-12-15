Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Tàu ngầm Đài Loan (Trung Quốc) gặp sự cố

Quỳnh Như

TPO - Tàu ngầm Hai Kun (SS-711) do Đài Loan (Trung Quốc) chế tạo đã gặp sự cố nghiêm trọng về hệ thống thủy lực trong quá trình thử nghiệm trên biển, theo Mirror Media.

Sự cố xảy ra trong chuyến thử nghiệm trên biển lần thứ hai của tàu ngầm, khi tất cả các hệ thống thủy lực được cho là đã bị hỏng, khiến bánh lái đuôi hình chữ X không hoạt động được.

"Hệ thống thủy lực bị hỏng hoàn toàn, và bánh lái hình chữ X không thể xoay được. Các thuỷ thủ bên trong khoang điều khiển thay phiên nhau dùng sức vận hành bánh lái, nhờ đó tàu ngầm thoát khỏi nguy hiểm", theo Mirror Media.

cc1321c8-d182-47a5-97ef-c38925bbf477-1.jpg

Tàu ngầm Hai Kun là tàu đầu tiên trong chương trình tàu ngầm phòng thủ nội địa của Đài Loan (Trung Quốc), một dự án trọng điểm do Tập đoàn CSBC Đài Loan dẫn đầu. Các nhà chức trách hải quân và nhà đóng tàu hòn đảo này nhiều lần khẳng định các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm được tiến hành theo 'tiêu chuẩn cao nhất, với các biện pháp an toàn toàn diện'.

Lãnh đạo cơ quan hải quân Đài Loan xác nhận vụ việc và cho biết mọi thủ tục đều được tuân thủ và tình hình vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

"Các cuộc thử nghiệm trên biển của tàu ngầm tuân thủ nguyên tắc: xác định vấn đề, giải quyết và tăng cường tinh chỉnh hệ thống, đồng thời cải thiện các khiếm khuyết... Hệ thống điều khiển của tàu được trang bị chế độ vận hành tự động, bán tự động và thủ công dự phòng. Các hành động ứng phó ngày hôm đó được thực hiện theo đúng quy trình và trong giới hạn an toàn", vị lãnh đạo này khẳng định.

Cơ quan hải quân Đài Loan cho biết thêm, sau khi trở về cảng, các biện pháp khắc phục cần thiết đã được hoàn tất và hệ thống của tàu ngầm hiện đang hoạt động bình thường.

Theo nguồn tin từ Mirror Media, cuộc thử nghiệm trên biển lần thứ hai diễn ra vào ngày 26/6, khi tàu Hai Kun tự di chuyển để thử nghiệm khả năng điều hướng trên mặt nước, xác minh hệ thống và kiểm tra khả năng vận hành.

Trước đó, CSBC đã tuyên bố rằng kết quả của cuộc thử nghiệm trên biển lần thứ hai đáp ứng các mục tiêu dự kiến. Sau khi điều chỉnh và chuẩn bị, tàu ngầm sẽ tiếp tục tiến hành thử nghiệm dưới nước và thử nghiệm ở vùng nước sâu hơn.

Quỳnh Như
#tàu ngầm #Đài Loan #Hải quân #thử nghiệm #Hệ thống thủy lực #Hai Kun #CSBC

Xem thêm

Cùng chuyên mục