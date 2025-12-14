Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết không 'bắt cóc bỏ đĩa'

TPO - Để giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị, ngày 13/12, các phường tại Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định.

Tại phường Đống Đa, lực lượng công an là nòng cốt cùng với Ban chỉ đạo 197 kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy phường Đống Đa cho biết, thành phố yêu cầu các địa phương, các lực lượng phải chấm dứt tư duy "chiến dịch, cao điểm", "bắt cóc bỏ đĩa" mà phải giữ gìn văn minh đô thị hàng ngày, như "cơm ăn, nước uống".

Ngoài các biện pháp xử lý, phường cũng tăng cường công tác tuyên truyền, để mỗi người dân thay đổi nhận thức.

Theo ông Việt, tuyên truyền là biện pháp, giải pháp, nhưng phải đảm bảo 3 nguyên tắc: ưu tiên dành vỉa hè cho người đi bộ; tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế đúng quy định và đảm bảo trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường

Tại phường Nghĩa Đô, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xử lý và giải tỏa các “điểm nóng” về trật tự đô thị như: ngõ 143 phố Quan Hoa, ngõ 47 phố Nghĩa Tân, khu vực xung quanh các nhà tập thể A23, A24, A25 (Khu Nam Nghĩa Tân), ngõ 72 phố Dương Quảng Hàm, ngõ 117 phố Trần Cung và khu vực Cầu Đá, phố Trần Cung...

Để đảm bảo hiệu quả, phường Nghĩa Đô sẽ phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân, đảm bảo mỗi nhiệm vụ đều có đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp và người chịu trách nhiệm chính.

Tương tự, UBND phường Tây Hồ đã tổ chức ra quân đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị theo chỉ đạo của thành phố. Theo đó, lực lượng chức năng phường Tây Hồ chia làm 5 tổ công tác, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm lòng đường, hè phố, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định.

Đặc biệt, Đoàn 5 được bố trí đồng loạt ra quân tại khu vực xung quanh Hồ Tây, tập trung vào nhiệm vụ phòng, chống tình trạng câu cá trái phép, thả cá trộm, xả rác xuống hồ, gây ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cảnh quan khu vực Hồ Tây.

Trước đó, TP.Hà Nội đã ban hành kế hoạch giải quyết "điểm nghẽn" về trật tự đô thị và xây dựng xã, phường kỷ cương, văn minh theo 3 giai đoạn. Đó là tổ chức điều tra cơ bản; tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm; duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm. Trong đó, ngày 13/12 tất cả các phường sẽ ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện trái phép.