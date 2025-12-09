Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội quyết liệt giành lại vỉa hè: Ba phường trung tâm thay đổi ra sao?

Đức Nguyễn

TPO - Hà Nội đang thí điểm xây dựng Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình trở thành các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị. Nhiều tín hiệu tích cực đã được ghi nhận, song vẫn xuất hiện một số vi phạm nhỏ khi lực lượng chức năng rời đi.

Video: Vỉa hè các phường kiểu mẫu Hà Nội sau 20 ngày thí điểm.
tp-tienphong-165.jpg
Sau 3 tuần thí điểm tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, mô hình phường kiểu mẫu đã ghi nhận những chuyển biến tích cực ban đầu. Tình trạng lấn chiếm vỉa hè giảm mạnh nhờ lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý đồng bộ, góp phần tạo diện mạo thông thoáng hơn trên nhiều tuyến phố.
tp-tienphong-244.jpg
Tại phố Hàng Mã phường Hoàn Kiếm, hàng hóa hiện được sắp xếp gọn gàng hơn, mở ra không gian dành cho người đi bộ.
tp-tienphong-243.jpg
Các bảng hiệu, băng rôn tuyên truyền được treo dọc nhiều tuyến phố để nhắc nhở người dân chấp hành.
tp-tienphong-190.jpg
Trao đổi với PV, Đại úy Hoàng Anh Quân (Tổ Cảnh sát trật tự – Công an phường Hoàn Kiếm) cho biết: “Thời gian qua, Công an phường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tích cực ra quân trên các tuyến phố, đặc biệt tại khu vực phố cổ, nhằm giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Bên cạnh những cơ sở đã chấp hành tốt, vẫn còn không ít trường hợp tái phạm. Chúng tôi sẽ tiếp tục kiên quyết kiểm tra, xử lý, quyết tâm hoàn thành mục tiêu chung của thành phố.”
tp-tienphong-176.jpg
Tương tự, trên địa bàn phường Cửa Nam, các tuyến phố như Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Nguyễn Du… cũng đã thông thoáng hơn, xe máy được sắp xếp ngăn nắp trên vỉa hè.
tp-tienphong-175.jpg
Vỉa hè thông thoáng trên phố Lý Thường Kiệt.
tp-tienphong-189.jpg
tp-tienphong-181.jpg
Tại phường Ba Đình, vỉa hè phố Phan Đình Phùng vốn thường xuyên đông đúc, nay trở nên gọn gàng và thông thoáng hơn sau khi triển khai mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị.
tp-tienphong-182.jpg
Hàng quán và xe máy trên đường Phan Đình Phùng đều chấp hành nghiêm, không còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè.
tp-tienphong-192.jpg
Vỉa hè trên đường Hoàng Diệu.
tp-tienphong-182.jpg
Được biết, thí điểm xây dựng các phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình, với lộ trình gồm ba giai đoạn: giai đoạn 1 (điều tra cơ bản, tuyên truyền, vận động) kết thúc ngày 30/11; giai đoạn 2 (tổng kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm) kéo dài đến 31/12; và giai đoạn 3 (duy trì, phòng ngừa, chống tái vi phạm) từ ngày 1/1/2026.

Ngày 11/11, BCĐ 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 06 về "Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", thời gian thực hiện thí điểm diễn ra từ ngày 15/11/2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/02/2026.

Ba phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được lựa chọn thí điểm đều là các địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; có lưu lượng giao thông lớn, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động... Do vậy, việc xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị là nhiệm vụ rất khó khăn, có rất nhiều việc, nhiều vấn đề phải giải quyết, xử lý.

Đức Nguyễn
#Hà Nội #phường kiểu mẫu #trật tự đô thị #vỉa hè #quản lý đô thị #công an phường #văn minh

Xem thêm

Cùng chuyên mục