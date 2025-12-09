Hà Nội quyết liệt giành lại vỉa hè: Ba phường trung tâm thay đổi ra sao?

Ngày 11/11, BCĐ 197 TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 06 về "Xây dựng thí điểm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị", thời gian thực hiện thí điểm diễn ra từ ngày 15/11/2025 và dự kiến kết thúc vào ngày 15/02/2026.

Ba phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình được lựa chọn thí điểm đều là các địa bàn trung tâm, tập trung nhiều cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp; có lưu lượng giao thông lớn, hoạt động thương mại - dịch vụ sôi động... Do vậy, việc xây dựng phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị là nhiệm vụ rất khó khăn, có rất nhiều việc, nhiều vấn đề phải giải quyết, xử lý.