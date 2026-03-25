Hà Nội đảm bảo tiến độ cầu qua sông Hồng trong bối cảnh giá xăng dầu biến động

TPO - Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, thành phố đang có giải pháp để đảm bảo nguồn nhiên liệu cho các công trình cấp bách trong bối cảnh giá xăng dầu có biến động.

Trao đổi với Tiền Phong, các đơn vị đang thi công các cầu qua sông Hồng cho biết, giá nhiên liệu đang chiếm 20 - 25% giá thành xây dựng. Do vậy, việc giá dầu tăng đến 70% đã tác động nhất định đến quá trình thi công dự án.

Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, đại diện nhà thầu Đạt Phương cho biết, do có sự chủ động nên đơn vị đang sử dụng nguồn nhiên liệu dầu dự trữ để phục vụ máy móc thi công tại dự án, chưa phải mua nhiều ở thị trường. Tuy nhiên, nguồn dự trữ này cũng có hạn, nếu thời gian tới giá dầu không giảm, vẫn tiếp tục vượt mức so với giá trúng thầu thì có thể tạo áp lực chi phí thi công.

Công nhân và máy móc đang thi công hạng mục đổ trụ cầu Trần Hưng Đạo giữa lòng sông Hồng.

Ông Nguyễn Duy Nghị - Ban Quản lý dự án cầu Trần Hưng Đạo cho biết, hiện dự án vẫn đang đảm bảo thi công ở 7 trụ cầu vượt sông, khối lượng thi công đạt khoảng 10%, đáp ứng tiến độ đề ra của thành phố.

Đề cập đến các khó khăn tại dự án hiện nay, ông Nghị cho biết, hiện dự án vẫn còn mặt bằng phía phường Hồng Hà (quận Hoàn Kiếm trước đây) chưa giải phóng xong để thi công các trụ cầu cạn kết nối với khu vực đường Trần Hưng Đạo. Khó khăn tiếp theo vừa phát sinh cũng được ông Nghị cho biết, là giá nhiên liệu dầu tăng đang cao khiến một số nhà thầu, đơn vị thi công lo lắng.

Toàn cảnh công trường cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng.

“Tại thời điểm hiện nay, nếu các nhà thầu đơn vị thi công mua dầu chạy máy ở thị trường để phục vụ dự án đang bị chênh giá từ 50 đến 70% so với giá ở thời điểm khởi công. Với việc, mỗi ngày tiêu thụ hàng vạn lít dầu thì nhà thầu phải bỏ thêm ra một khoản tiền không nhỏ” - ông Nghị nêu thực tế.

Tại công trường thi công các cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi… các nhà thầu, đơn vị quản lý dự án cho biết, nguồn dầu dự trữ của các đơn vị thi công chỉ có hạn và đã sử dụng trong nhiều tuần qua, nên tới đây sẽ phải mua ở thị trường với giá cao hơn so với trước. Các nhà thầu, đơn vị quản lý dự án mong muốn, thành phố Hà Nội và các sở ngành liên quan có giải pháp về cơ chế giá hoặc nguồn cung cho các công trình thi công theo dạng cấp bách, khẩn cấp đảm bảo tiến độ.

Bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu ổn định

Ông Dương Đức Hưng, đại diện chủ đầu tư là Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội tại dự án cầu Tứ Liên cho biết, để kịp thời phục vụ các sự kiện chính trị lớn của Trung ương và thành phố trong năm 2027, UBND thành phố Hà Nội đang đề nghị các nhà thầu đẩy nhanh thi công, hoàn thành dự án vượt tiến độ trước 7-8 tháng.

Để đạt được mục tiêu này, ông Hưng mong được thành phố và các sở ngành có liên quan có giải pháp về cơ chế giá hoặc nguồn cung ứng nhiên liệu để ổn định thi công.

Các nhà thầu đang thi công cầu Tứ Liên

Chiều 24/3 thông tin với PV Tiền Phong, đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, vừa qua Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng đã họp với các sở ngành có liên quan về tình hình tăng giá xăng dầu tăng giá cao. Tại cuộc họp, lãnh đạo thành phố yêu cầu Sở Công thương, Sở Xây dựng phối hợp với nhau có các giải pháp tháo gỡ phù hợp, đồng thời bảo đảm nguồn cung ứng xăng dầu ổn định cho một số hoạt động thiết yếu.