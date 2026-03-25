Hà Nội: Gấp rút giải quyết gần 500 đơn khiếu nại Dự án khẩn cấp Đường Vành đai 2,5 tại Thanh Xuân

Thanh Hiếu
TPO - Sau khi công bố phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND phường nhận được gần 500 đơn khiếu nại. Hiện phường đã bố trí tổ công tác để tiếp công dân, trả lời đơn thư khiếu nại.

UBND phường Thanh Xuân (Hà Nội) vừa công bố toàn bộ 475 phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB) Dự án đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Đây là một trong 3 đoạn tuyến được thực hiện theo Lệnh xây dựng khẩn cấp từ tháng 1/2026.

Trao đổi với Tiền Phong chiều ngày 24/3, ông Đặng Hoàng Linh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư hạ tầng phường Thanh Xuân cho biết, sau khi công bố phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB, UBND phường nhận được gần 500 đơn khiếu nại của các hộ dân.

Ngoài nhận đơn, mỗi ngày có từ 57- 70 công dân đến phường để trực tiếp khiếu nại. Ban quản lý dự án đã bố trí một tổ công tác để ghi nhận, giải đáp, tổng hợp những kiến nghị, khiếu nại của công dân.

Thông tin dự án Đường Vành đai 2,5 đoạn Ngụy Như Kon Tum- Nguyễn Trãi

Được biết, hầu hết các ý kiến khiếu nại tập trung vào nguồn gốc đất, vị trí đất, tái định cư, đơn giá bồi thường...

Ông Nguyễn Hữu Cường, số nhà 19/40 đường Chính Kinh (phường Thanh Xuân) cho biết, toàn bộ diện tích đất ở của gia đình khoảng 50m2 đều nằm trong chỉ giới GPMB. Gia đình đã ký giấy tờ, đồng ý với phương án bồi thường, GPMB và sẵn sàng di dời. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông chưa nhận được tiền bồi thường nên nếu di dời ngay thì không có tiền thuê nhà.

Bà Vũ Thị Lan trao đổi với phóng viên

Bên cạnh đó, theo phương án bồi thường, gia đình ông nhận được 2 khu đất tái định cư, nhưng chưa biết ở vị trí nào. Do đó, ông mong muốn UBND phường sớm chi trả tiền bồi thường và thông tin về vị trí đất tái định cư để gia đình yên tâm.

Tương tự, gia đình bà Vũ Thị Lan (số 3/50 Chính Kinh) đã di chuyển đồ đạc từ trong Tết Nguyên Đán sau khi có thông báo thu hồi đất của UBND phường. Tuy nhiên, đến nay gia đình bà cũng chưa nhận được tiền hỗ trợ, bồi thường nên vẫn "bám trụ" tại nơi ở bởi không có tiền thuê nhà.

Một trường hợp đã di dời người và tài sản

Ngoài ra, gia đình bà Lan đã đã nộp đơn khiếu nại phương án hỗ trợ, GPMB dự án. Bởi lẽ, theo phương án bồi thường, thửa đất của gia đình rộng 52m2, trong đó bị thu hồi 35,2m2 và được giao 2 suất tái định cư. Tuy nhiên, phương án nêu "được xét tái định cư trong trường hợp đồng ý thu hồi nốt phần diện tích đất còn lại ngoài chỉ giới GPMB" (hơn 16m2).

"Tôi không đồng ý với phương án này, bởi thửa đất này đủ điều kiện để tồn tại. Vợ chồng chúng tôi hiện không có nghề nghiệp, tuổi đã cao lại đông con, nhiều cháu nên muốn giữ lại hơn 16m2 để sau này mở cửa hàng nhỏ để mưu sinh", bà Lan chia sẻ.

Ở thửa đất bên cạnh, gia đình bà Nguyễn Thị Thìn (số 9/50 Chính Kinh) lại khiếu nại về diện tích bồi thường. Bà cho biết, gia đình có thửa đất ở có diện tích 78m2 được ghi trong sổ đỏ thuộc diện thu hồi. Tuy nhiên, khi Ban quản lý đo thực tế thì diện tích là 73m2 và phương án bồi thường là 73m2. Trong khi đó, có hộ diện tích sổ 102m2, đo thực tế là 98m2 nhưng phương án lại bồi thường theo diện tích 98m2. "Nếu bồi thường theo diện tích sổ hay diện tích thực tế thì phải đồng nhất, chứ không thể mỗi trường hợp lại áp dụng khác nhau", bà Thìn chia sẻ.

UBND phường Thanh Xuân cho biết, sau khi công bố phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB dự án, phường sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các hộ dân. Những kiến nghị này sẽ được tổng hợp, tham mưu cấp trên giải quyết, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị thu hồi đất.

Ngày 4/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5 gồm 3 đoạn tuyến, trong đó có đoạn Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi.

Theo UBND phường Thanh Xuân, đoạn tuyến Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi sẽ GPMB 475 thửa đất với tổng kinh phí hơn 3.686 tỷ đồng.

Phường Thanh Xuân cam kết các hộ dân thuộc diện GPMB và đủ điều kiện sẽ được tái định cư bằng đất tại khu đất ĐM2 (khoảng 8ha) tại phường Đại Mỗ.

Trong thời gian chờ bố trí tái định cư, người dân sẽ được hỗ trợ tạm cư theo chính sách mới nhất của UBND thành phố. Cụ thể, người có đất ở bị thu hồi trong thời gian chờ bố trí tái định cư được bố trí tạm cư vào quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Trường hợp tự lo tạm cư thì được hỗ trợ tiền thuê nhà tạm cư trong thời gian chờ bố trí tái định cư với mức 2,5 triệu đồng/nhân khẩu/tháng hoặc 5 triệu đồng/hộ độc thân/tháng.

#Đường Vành đai 2 #Triển khai các dự án xây dựng khẩn cấp #Phường Thanh Xuân #Đơn khiếu nại

