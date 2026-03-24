Hơn 100.000 phụ nữ đổi đời nhờ chương trình hỗ trợ sinh kế

TPO - Ngày 23/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả triển khai các hoạt động hỗ trợ phụ nữ giai đoạn 2022 - 2025, ghi nhận những bước tiến dài trong việc cải thiện sức khỏe và sinh kế cho hơn 100.000 hội viên trên cả nước.

Sau 3 năm triển khai thỏa thuận hợp tác dài hạn (giai đoạn 2022 - 2027), chương trình hợp tác giữa Unilever Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam đã khẳng định vai trò là một sáng kiến công - tư tiêu biểu. Các hoạt động tập trung vào việc cải thiện chất lượng cuộc sống cho phụ nữ, đặc biệt là tại các khu vực nông thôn và địa phương còn nhiều khó khăn, thông qua việc trang bị kiến thức y tế, giáo dục sức khỏe và hỗ trợ phát triển kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, thực tiễn triển khai cho thấy các hoạt động không chỉ dừng lại ở việc nâng cao nhận thức mà còn góp phần thay đổi tư duy, phát huy nội lực và sự tự tin giúp phụ nữ chủ động hơn trong cuộc sống. Khi được trao quyền và hỗ trợ đúng lúc, các hội viên đã trở thành nhân tố quan trọng đóng góp cho hạnh phúc gia đình và sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Trong giai đoạn 2022-2025, chương trình đã được triển khai tới các cấp Hội tại 21 tỉnh, thành phố trên cả nước, với nhiều hoạt động phong phú, thiết thực, bám sát nhu cầu của phụ nữ và gia đình. Theo đó, đã có hơn 100.000 phụ nữ sinh sống tại các vùng nông thôn, vùng khó khăn được hỗ trợ, cùng chung tay giải quyết các vấn đề của cộng đồng, hướng tới nâng cao quyền năng kinh tế, cải thiện sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho phụ nữ Việt Nam.

30 dự án xuất sắc nhất được trao giải "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế" năm 2025.

Một trong những điểm nhấn tiêu biểu là chương trình "Phụ nữ Việt tự tin làm kinh tế". Qua đó, nhiều chị em tại các vùng sâu, vùng xa đã được tiếp cận với các mô hình kinh doanh hiệu quả, từ đó thay đổi sinh kế bền vững. Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức cũng đã tôn vinh và trao giải cho 30 dự án xuất sắc nhất thuộc chương trình này năm 2025.

Tiếp nối những kết quả đạt được, trong giai đoạn 2026 - 2027, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng đối tác sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chiều sâu các chương trình. Trọng tâm sẽ tập trung vào việc xây dựng sinh kế bền vững, nâng cao năng lực thích ứng và cải thiện chất lượng sống toàn diện cho phụ nữ và gia đình Việt Nam trong bối cảnh mới.