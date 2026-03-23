Pháp luật

Camera AI ở Hà Nội phát hiện hơn 19.000 vi phạm sau 3 tháng hoạt động

Thanh Hà
TPO - Sau 3 tháng hoạt động, hệ thống camera AI tại Hà Nội đã phát hiện và ghi nhận 19.304 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào các hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.

camera-ai-a1.jpg
Hình ảnh camera AI phát hiện vi phạm.

Ngày 23/3, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, sau 3 tháng hoạt động, hệ thống camera AI đã phát hiện và ghi nhận 19.304 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó tập trung chủ yếu vào các hành vi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, không đội mũ bảo hiểm, không thắt dây an toàn.

Toàn bộ các trường hợp vi phạm nêu trên đã được rà soát, lập hồ sơ và gửi thông báo vi phạm đạt tỷ lệ 100%, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Đáng chú ý, từ ngày 1/1/2026, Công an TP Hà Nội triển khai thí điểm xử lý vi phạm hành chính toàn trình trên môi trường điện tử thông qua ứng dụng iHanoi và đã có 7.810 trường hợp vi phạm được tích hợp lên hệ thống, người dân đã thực hiện xử lý hoàn toàn trên môi trường số.

Về công tác điều hành giao thông, Trung tâm đã vận hành đồng bộ 1.837 camera AI kết nối với hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 195 nút giao trọng điểm, qua đó thực hiện điều hành giao thông theo thời gian thực.

Đồng thời tổ chức điều chỉnh 188 nút giao thông, thiết lập và duy trì hiệu quả 22 tuyến “làn sóng xanh” trên các trục chính như: Phố Huế - Hàng Bài, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Võ Chí Công, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Đại La, Lý Thường Kiệt, Tràng Thi…; thực hiện 446 lượt điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu và khắc phục 575 sự cố kỹ thuật, bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, liên tục.

Kết quả cho thấy lưu lượng phương tiện qua các nút giao được cải thiện từ 4% đến trên 18%; nhiều nút giao có mật độ phương tiện lớn như Võ Chí Công, Nguyễn Thái Học - Tôn Đức Thắng, Giải Phóng - Trường Chinh vẫn duy trì mức cải thiện ổn định từ 6% đến 11%, khẳng định hiệu quả thực tiễn của mô hình điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

vi-pham-1234.jpg

Bên cạnh đó, Phòng CSGT Hà Nội cũng đã tập trung khai thác hiệu quả hệ thống camera AI, các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi dừng, đỗ phương tiện trái quy định cũng được hệ thống ghi nhận, phục vụ công tác xử lý. Hệ thống camera AI cũng được khai thác để phát hiện, cung cấp hơn 1.000 lượt hình ảnh vi phạm liên quan đến trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, hỗ trợ chính quyền cơ sở xử lý kịp thời.

Ngoài ra, thông qua việc tích hợp bản đồ số với 266 vị trí phân luồng giao thông và 108 điểm có nguy cơ ngập úng, Trung tâm đã hỗ trợ các đơn vị chủ động phương án điều hành, góp phần giải quyết các điểm nghẽn về giao thông, nâng cao hiệu quả quản trị đô thị.

