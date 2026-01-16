Hà Nội: Xử lý 'phạt nguội' nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị qua camera AI

TPO - Thông qua hệ thống camera AI, Công an TP Hà Nội đã xử lý "phạt nguội" nhiều trường hợp vi phạm trật tự đô thị như: vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…

Hình ảnh camera AI ghi lại vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Ngày 16/1, Công an TP Hà Nội cho biết, trong 2 ngày 14 và 15/1, thông qua hệ thống camera AI đã phát hiện 5 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị, xử phạt 12,5 triệu đồng. Ngoài ra, thông qua phản ánh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đủ căn cứ để xử lý phạt nguội 43 trường hợp vi phạm về trật tự công cộng, tổng số tiền hơn 46 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Thành Lâm, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP Hà Nội cho biết, tình hình trật tự, mỹ quan đô thị kể từ khi triển khai Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của UBND TP Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, nhưng chưa đạt được như kỳ vọng.

Các vi phạm như lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh, buôn bán được quan tâm giải quyết đặc biệt là các vi phạm về ăn, uống trên vỉa hè đã được Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xử lý. Tuy nhiên, có nhiều điểm vẫn xảy ra tình trạng tái vi phạm khi vắng bóng lực lượng chức năng.

“Sau hơn 1 tháng Công an TP Hà Nội đưa vào sử dụng hệ thống 1.837 camera AI, tình hình giao thông có những chuyển biến, hiệu quả rõ rệt, ùn tắc giao thông và mở rộng ra giải quyết trật tự văn minh đô thị chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả tương tự” – chỉ huy Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nhìn nhận.

Từ đó, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội ban hành Công văn số 54 ngày 13/1/2026 về Hướng dẫn xử lý vi phạm hành chính “phạt nguội” về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường nhằm tháo gỡ "điểm nghẽn" về trật tự đô thị trên địa bàn thành phố.

Thông qua camera AI, các hành vi vi phạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; bày bán hàng hóa trái quy định; làm mái che, treo biển quảng cáo trái quy định; dừng, đỗ, để xe trên đường, vỉa hè trái quy định pháp luật…; vi phạm vệ sinh môi trường như thu gom, thải rác trái quy định; vứt, thải, bỏ đầu mẩu, tàn thuốc lá; vệ sinh cá nhân không đúng nơi quy định; đổ nước thải sai quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; vứt, thải rác trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước… sẽ được ghi nhận về Trung tâm chỉ huy Công an TP Hà Nội. Sau đó, hình ảnh này được chuyển đến Công an cấp xã xử lý.

Hình ảnh vi phạm ghi nhận qua hệ thống camera là chứng cứ khách quan, góp phần giảm tranh cãi, phản ứng của người vi phạm với lực lượng chức năng. Bên cạnh phát hiện vi phạm, camera AI còn giúp ghi nhận, đánh giá những điểm sáng trong chấp hành pháp luật như tuyến phố văn minh đô thị, mô hình tự quản trật tự đô thị hiệu quả.

Hàng quán bày bán lấn chiếm vỉa hè.

Trên địa bàn Thành phố sắp diễn ra sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cùng với thời điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang cận kề. Để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ Đại hội Đảng, phục vụ Nhân dân “mừng Xuân, đón Tết”, thời gian tới Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục vận hành hiệu quả hệ thống camera AI kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Công an Thủ đô bố trí lực lượng 24/7 tại các trung tâm chỉ huy, điều hành và các trung tâm giám sát camera của Công an phường, xã để trực tiếp theo dõi, giám sát; kịp thời phát hiện các vi phạm... xử lý “phạt nguội”, nâng cao ý thức tự giác, giúp người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và hình thành nếp sống văn minh.