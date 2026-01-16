Công viên Công nghệ số 200ha sẽ tạo động lực quan trọng cho Thủ đô

TPO - Với tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng, Công viên Công nghệ số đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

Sáng 16/1, UBND Thành phố Hà Nội phối hợp với Tập đoàn FPT khởi công Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn chào mừng ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Dự án được kỳ vọng góp phần hình thành các cực tăng trưởng mới cho Thủ đô dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Dự án có tổng quy mô 196,8ha, được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chí công trình xanh, hướng tới phát triển bền vững, đồng thời tạo lập mô hình môi trường sống – làm việc – sáng tạo liên hoàn (Work – Live – Innovate). Trong đó, trọng tâm là công viên công nghệ số tập trung, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với diện tích khoảng 168,9ha.

Phần diện tích còn lại của khu công viên được tổ chức theo mô hình công viên mở, với hạ tầng giao thông nội bộ, không gian cây xanh, mặt nước, tạo môi trường làm việc, nghiên cứu và sinh sống chất lượng cao.

Phối cảnh Dự án Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại hai phường Tây Tựu và Phú Diễn.

Phát biểu tại Lễ khởi công, đồng chí Trương Việt Dũng, Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 10/1/2026, Tổng Bí thư đã nhấn mạnh yêu cầu rất rõ Hà Nội phải đi đầu trong việc hình thành các mô hình phát triển mới với tư duy mới, phát triển dựa trên tri thức, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nguồn nhân lực chất lượng cao, trở thành trung tâm lan tỏa, động lực phát triển của Vùng Thủ đô và cả nước, đồng thời Thành phố sẽ được tạo điều kiện tối đa để có đủ không gian pháp lý, công cụ và thẩm quyền cần thiết nhằm thực hiện trọn vẹn vai trò đó.

Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hà Nội sáng ngày 14/1/2026 đã thống nhất cao chủ trương triển khai ngay Dự án, áp dụng các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 258 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Quốc hội.

Đồng chí Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội phát biểu tại Lễ khởi công.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ thêm, quay ngược thời gian trước đây 3 tháng, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII ngày 16/10/2025, Lãnh đạo UBND TP đã cam kết trước Đảng, Nhà nước và Chính phủ sẽ tổ chức khởi công Dự án trước ngày 19/1/2026, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Hôm nay, cam kết đó đã được thực hiện trọn vẹn bằng hành động cụ thể; lời hứa chính trị đã trở thành hiện thực, Hà Nội đã nói và đã làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng; khẳng định quyết tâm chính trị và trách nhiệm của Thành phố trong việc đưa các chủ trương lớn của Đảng sớm đi vào thực tiễn”, Phó Chủ tịch UBND TP Trương Việt Dũng chia sẻ.

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội cũng cho biết thêm, công viên công nghệ số được Thành phố định hướng trở thành một hạt nhân quan trọng trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thủ đô, gắn với mục tiêu xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm lớn về khoa học, công nghệ và kinh tế số của cả nước.

Với quy mô sử dụng đất gần 200 ha và tổng vốn đầu tư trên 50.000 tỷ đồng, khi đi vào hoạt động, dự án dự kiến đáp ứng nhu cầu làm việc cho khoảng 60.000 chuyên gia, kỹ sư công nghệ số, đổi mới sáng tạo và lao động phụ trợ.

Quan trọng hơn, đây là mô hình tổ chức thực thi mới, có khả năng tạo tác động dẫn dắt, tạo động lực quan trọng để Hà Nội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hình thành cộng đồng đổi mới sáng tạo đủ lớn, đủ sức lan tỏa trên toàn thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND TP kỳ vọng, Dự án sẽ là một không gian “làm thật – tạo giá trị thật” cho hệ sinh thái công nghệ số, từ nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, blockchain, đến các nhóm sản phẩm và dịch vụ số trọng điểm như phần mềm, dịch vụ số, dữ liệu số và nền tảng số. Trên nền tảng đó, thúc đẩy sự liên thông giữa nghiên cứu – đào tạo – sản xuất – dịch vụ, góp phần hình thành chuỗi giá trị mới cho kinh tế số của Thủ đô.

Các đại biểu ấn nút khởi công Dự án.

Lãnh đạo UBND TP bày tỏ mong muốn nhà đầu tư sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và uy tín của mình, triển khai dự án đúng định hướng, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, tuân thủ pháp luật; qua đó đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển bền vững của Hà Nội, phù hợp với tầm nhìn đã được xác lập trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Lãnh đạo UBND thành phố cũng cam kết sẽ luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi theo đúng quy định để dự án được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đồng thời mong muốn dự án sẽ sớm hình thành những giá trị thực chất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng và đời sống của Nhân dân.

“Tôi tin tưởng rằng Dự án Khu Công viên công nghệ số và hỗn hợp tại phường Tây Tựu sẽ được triển khai thành công, mở ra một giai đoạn phát triển mới, năng động và bền vững cho Thủ đô Hà Nội – nơi công nghệ khơi nguồn sáng tạo, tri thức tạo động lực, và con người là trung tâm của mọi phát triển”, ông Dũng nói.

Theo ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT, trong kỷ nguyên mới, công nghệ không chỉ là động lực tăng trưởng hay năng suất, mà là nền tảng để Việt Nam giữ được tự chủ, tự lực, tự cường và bảo vệ đất nước. Để con người có thể nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ, điều kiện quan trọng nhất là phải có một không gian xứng đáng cho học tập, làm việc và sáng tạo.

Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT chia sẻ tại Lễ khởi công.

Ông Bình cho rằng, khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp tại phường Tây Tựu và phường Phú Diễn sẽ trở thành nơi hội tụ nhân lực công nghệ, kết nối nghiên cứu – đào tạo – doanh nghiệp và là trung tâm đổi mới sáng tạo gắn với các công nghệ chiến lược.

“Chúng tôi tin tưởng dự án sẽ góp phần khẳng định vị thế Hà Nội là trung tâm khoa học – công nghệ của cả nước và từng bước hiện thực hóa khát vọng về một “Thung lũng Silicon” của Việt Nam”, ông Trương Gia Bình chia sẻ.

Sau lễ khởi công, Dự án Khu Công viên Công nghệ số và Hỗn hợp sẽ được triển khai từ nay đến năm 2031, phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác hạng mục đầu tiên trong năm 2027.