Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn tại vườn, người đàn ông bắt rồi đưa đi giao nộp

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 15/1, Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn từ người dân bàn giao để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào sáng 12/1, trong quá trình làm vườn tại nhà, ông Trần Công Khanh (SN 1965, trú thôn 6, xã Hương Sơn) phát hiện một cá thể khỉ đuôi lợn, có trọng lượng khoảng 10 kg (tên khoa học Macaca leonina).

Đây là cá thể thuộc nhóm IIB trong danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

131007khi-duoi-lon-1309-997.jpg
Ông Trần Công Khanh bàn giao cá thể khỉ đuôi lợn cho lực lượng chức năng.

Nhận thấy đây là động vật nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ, ông Khanh đã báo cho UBND xã.

Sau đó chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Sơn, Công an xã Hương Sơn lập biên bản bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Vườn Quốc gia Vũ Quang cho biết, sau khi tiếp nhận cá thể động vật hoang dã nói trên, vườn sẽ tiếp tục theo dõi, chăm sóc để đảm bảo an toàn trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Vườn Quốc gia Vũ Quang #Phát hiện cá thể khỉ đuôi lợn tại vườn #người đàn ông bắt rồi đưa đi giao nộp #cá thể khỉ đuôi lợn

Xem thêm

Cùng chuyên mục