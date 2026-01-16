Ba sản phẩm của Việt Nam được vinh danh tại Giải thưởng số ASEAN

TPO - Trong số 18 sản phẩm được vinh danh tại Giải thưởng số ASEAN năm nay, Việt Nam có 3 sản phẩm, gồm 2 sản phẩm nhận giải Vàng và một sản phẩm nhận giải Đồng, là một trong những quốc gia có nhiều sản phẩm được vinh danh nhất.

Tối 15/1, lễ công bố và trao Giải thưởng Số ASEAN 2026 diễn ra tại Hà Nội, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 (ADGMIN-6), trong khuôn khổ Việt Nam đảm nhiệm vai trò nước chủ nhà.

Giải thưởng Số ASEAN được tổ chức thường niên từ năm 2012, là giải thưởng uy tín hàng đầu khu vực dành cho các phần mềm, sản phẩm và giải pháp công nghệ số. Các đề cử được đánh giá theo hệ thống tiêu chí chặt chẽ, tập trung vào tính sáng tạo, hiệu quả triển khai, khả năng mở rộng và giá trị xã hội.

Năm nay, Ban tổ chức trao 18 giải thưởng ở 6 hạng mục gồm Lĩnh vực công, Lĩnh vực tư nhân, Hòa nhập số, Nội dung số, Khởi nghiệp số và Đổi mới sáng tạo. Mỗi lĩnh vực có 01 giải Vàng, 01 giải Bạc và 01 giải Đồng.

Theo kết quả công bố, MedCAT Nexus của Công ty MedCAT (Việt Nam) giành giải Vàng hạng mục startup số.

Đây là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo, kết hợp mô hình ngôn ngữ nhỏ (SLM) và mô hình thị giác, ngôn ngữ (VLM) do doanh nghiệp tự phát triển, cho phép đọc hiểu, trích xuất và tái cấu trúc dữ liệu phi cấu trúc với độ chính xác cao.

Sản phẩm MedCAT Nexus của Công ty MedCAT (Việt Nam) giành giải Vàng hạng mục startup số.

Giải pháp đã được triển khai trong nhiều lĩnh vực như y tế, ngân hàng, bảo hiểm và hành chính công, góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí vận hành và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Giải Vàng thứ hai của Việt Nam thuộc về VCB Tablet của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được vinh danh ở hạng mục đổi mới sáng tạo số.

Nền tảng này cho phép chuyển đổi mô hình quầy giao dịch truyền thống sang quầy giao dịch số không sử dụng giấy tờ, hỗ trợ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp thực hiện nhiều nghiệp vụ trên môi trường số, qua đó góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng hiệu quả quản trị và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Sản phẩm VCB Tablet của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), được vinh danh giải Vàng ở hạng mục đổi mới sáng tạo số.

Ở hạng mục khu vực công, Công ty Elcom được trao giải Đồng với hệ sinh thái giao thông thông minh Elcom ITS, giải pháp ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và tối ưu hạ tầng giao thông.

Elcom ITS được phát triển trên nền tảng xử lý dữ liệu thời gian thực quy mô lớn, trí tuệ nhân tạo, phân tích chuyên sâu kết hợp IoT, đã được triển khai tại nhiều tuyến đường, cao tốc và trung tâm điều hành giao thông. Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện đoạt giải ở hạng mục khu vực công, một trong những hạng mục có tiêu chí đánh giá khắt khe nhất của Giải thưởng Số ASEAN.

Giải thưởng Số ASEAN 2026 được tổ chức trong bối cảnh các quốc gia ASEAN đang đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng ASEAN số, với trọng tâm là đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số và xã hội số bao trùm. Năm nay, giải thưởng thu hút hàng trăm hồ sơ dự thi từ các quốc gia thành viên, trải qua ba vòng đánh giá gồm: tuyển chọn cấp quốc gia, sơ khảo khu vực (trực tuyến) và chung khảo (trực tiếp).

Riêng Việt Nam có 45 sản phẩm, giải pháp công nghệ tham gia ở đầy đủ sáu hạng mục, mức cao nhất trong ba kỳ gần đây, cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, với sự tham gia ngày càng sâu rộng của các doanh nghiệp, tổ chức và nhóm nghiên cứu.

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh Giải thưởng Số ASEAN không chỉ là nơi tôn vinh các giải pháp công nghệ tiêu biểu, mà còn là diễn đàn để các quốc gia chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa những mô hình chuyển đổi số hiệu quả.

Bộ trưởng đánh giá, các giải pháp được vinh danh năm nay cho thấy công nghệ số chỉ thực sự có giá trị khi giải quyết được những bài toán thực tiễn, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đóng góp cho sự phát triển bền vững của khu vực.