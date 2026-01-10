Nhà khoa học Việt được vinh danh tại Australia

TPO - Nhân dịp Phó Giáo sư Nguyễn Thành Vinh, Đại học New South Wales, Australia được Nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã gửi thư chúc mừng GS Nguyễn Thành Vinh.

Trong thư, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng, sự ghi nhận này không chỉ là kết quả xứng đáng cho hành trình lao động khoa học nghiêm túc, bền bỉ và đầy tâm huyết của Phó Giáo sư, mà còn phản ánh năng lực hội nhập và uy tín học thuật ngày càng rõ nét của trí thức Việt Nam trong môi trường khoa học quốc tế.

"Thành tựu của Phó Giáo sư sẽ góp phần truyền cảm hứng cho cộng đồng trí thức người Việt Nam tại Australia, tại Việt Nam cũng như các địa bàn khác", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng viết trong thư.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trân trọng mời Phó Giáo sư và gia đình tham dự Chương trình Xuân Quê hương 2026 do Bộ Ngoại giao tổ chức.

Nguyễn Thành Vinh là cựu Á quân Đường lên đỉnh Olympia mùa 1, từng đóng vai Nam trong phim Phía trước là bầu trời, và hiện là Phó Giáo sư (Associate Professor) Hóa học tại Đại học New South Wales (UNSW) ở Úc, được công nhận là nhà khoa học có ảnh hưởng, chuyên nghiên cứu về Hóa hữu cơ.

Hành trình của Vinh từ một học sinh chuyên Hóa trường Lam Sơn, đạt huy chương Olympic Hóa học Quốc tế, đến thành công rực rỡ trong học thuật và cuộc sống gia đình tại Australia.