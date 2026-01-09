Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Khoa học

Google News

‘Kích hoạt ngay’ các biện pháp khẩn cấp ngăn chặn ô nhiễm không khí

Luân Dũng - Văn Kiên
TPO - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho rằng, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiếp tục là vấn đề cần giải quyết, tập trung tại Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Chiều 8/1, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, phóng viên đặt câu hỏi về các giải pháp cấp bách ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí diễn ra hết sức nghiêm trọng hiện nay.

Trả lời vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến cho hay, ô nhiễm bụi mịn PM2.5 tiếp tục là vấn đề cần giải quyết, tập trung tại Hà Nội và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Trong đó, 9 tháng đầu năm cơ bản duy trì mức trung bình/tốt. Tuy nhiên, từ tháng 10-12/2025, ô nhiễm gia tăng mạnh theo quy luật. Đỉnh điểm ngày 12/12/2025 có chỉ số AQI trung bình ngày đạt 264.

81tien.jpg
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến. Ảnh: Như Ý

Theo ông Tiến, qua theo dõi, quy luật ô nhiễm trong ngày thay đổi, bên cạnh việc tập trung vào ban đêm và sáng sớm, ô nhiễm không khí còn cao tại các giờ cao điểm như 9-11h và 15-17h (giờ hoạt động giao thông, sản xuất cao).

Có hai nguyên nhân được đại diện bộ chỉ rõ. Trước tiên, do hình thái thời tiết bất lợi hơn trung bình nhiều năm (sương mù, nghịch nhiệt kéo dài). Ngoài ra, nguyên nhân chủ quan là nguồn phát thải từ hoạt động giao thông và mật độ tham gia giao thông vào cuối năm tăng cao; công trình xây dựng, mở rộng đường, lát vỉa hè cuối năm...

Trong bối cảnh đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề ra hai giải pháp trước mắt: thiết lập cơ chế giám sát và gửi báo cáo hằng tuần; tăng cường mạng lưới quan trắc để có cơ sở xử lý.

Về lâu dài, Bộ đề xuất thực hiện các biện pháp khẩn cấp kiểm soát nguồn thải. Trong đó, Bộ đã ban hành 2 văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố, yêu cầu kích hoạt ngay các biện pháp khẩn cấp như: tăng cường rửa đường; kiểm soát 100% các công trình xây dựng và nghiêm cấm đốt hở.

Trong giai đoạn 2026-2030, ngành Nông nghiệp và Môi trường tập trung vào 4 nhóm giải pháp. Trong đó, Bộ sẽ xây dựng kế hoạch để triển khai kế hoạch hành động quốc gia về khắc phục ô nhiễm và quản lý chất lượng không khí giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cùng với đó là nhóm giải pháp về đầu tư hạ tầng và ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết ô nhiễm môi trường chung cũng như ô nhiễm không khí.

Luân Dũng - Văn Kiên
