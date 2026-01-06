Người dân Đất Mũi bắt được cá thòi lòi có màu hồng khác thường

TPO - Người dân xã Đất Mũi (tỉnh Cà Mau) vừa bắt được một con cá thòi lòi (còn gọi cá leo cây) có màu hồng khác thường, thu hút sự chú ý của nhiều người.

Ngày 6/1, chị Ngô Thị Tiền (ngụ xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau) cho biết, người nhà của chị vừa bắt được con cá thòi lòi có màu hồng khác thường, vì trước nay loài cá này chủ yếu có màu đen hoặc xám.

Chị Ngô Thị Tiền cùng con cá thòi lòi có màu hồng khác thường.

Theo chia sẻ của chị Tiền, con cá thòi lòi được bắt vào đêm 5/1 khi người cháu của chị đang đi bắt ba khía ven rừng ngập mặn khu vực xã Đất Mũi.

Ban đầu, cá có màu đỏ hồng trong đêm, đến sáng chuyển sang màu vàng nhạt, mắt xanh, nặng khoảng 150g còn đầy đủ vảy, răng. Thấy cá lạ, người thân chị Tiền chụp hình và quay clip cá để “khoe” trên mạng.

Cá thòi lòi vốn được xem là một trong những loài cá kỳ lạ nhất hành tinh do có khả năng sống dưới nước lẫn trên cạn, có thể đi bộ, nhảy và leo cây nhờ vây ngực phát triển, đồng thời hô hấp bằng mang, da và phổi.