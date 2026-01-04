Chim Hồng Hoàng hiếm gặp liên tục bay vào nhà dân ở TPHCM

TPO - Chim có hình thù hiếm thấy, được xác định là Hồng Hoàng, liên tục bay vào nhà dân ở TPHCM.

Ngày 4/1, người dân tại phường Phú Lợi, TPHCM cho biết, tại căn nhà số 424, đường Lê Hồng Phong xuất hiện một con chim có hình thù lạ.

Khi phát hiện con vật, người dân không dám lại gần mà lập tức trình báo cơ quan chức năng địa phương.

Chim Hồng Hoàng bay vào nhà dân

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, con vật kể trên có tên là Hồng Hoàng, tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong Sách đỏ IUCN, chúng được xếp hạng sắp nguy cấp do tình trạng săn bắn trái phép để bán mỏ sừng.

Trước đó tối 24/12, tại một nhà dân ở ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM, chủ nhà thấy con chim màu đen, mỏ dài màu vàng bay vào trước sân. Khi chủ nhà kiểm tra, con vật liên tục đập cánh, mổ vào tán lá nhưng không bay đi. Chủ nhà đã trình báo cơ quan chức năng địa phương vì nghi ngờ động vật quý hiếm.

Cán bộ xã và Chi cục Kiểm lâm TP HCM đến hiện trường, xác định là chim Hồng Hoàng, nên đưa đến khu bảo tồn thiên nhiên.

Hồng Hoàng là loài chim quý hiếm được bảo vệ

Theo quy định, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật quý hiếm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự. Do đó, người dân khi nhìn thấy con vật có hình thù lạ, hiếm thấy, hầu hết đều không dám lại gần vì sợ liên lụy, lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Thời gian qua tại TPHCM đã ghi nhận nhiều trường hợp chim quý lạc vào nhà dân, đều được người dân chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, tái thả về rừng.