Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Khoa học

Google News

Chim Hồng Hoàng hiếm gặp liên tục bay vào nhà dân ở TPHCM

Hương Chi
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chim có hình thù hiếm thấy, được xác định là Hồng Hoàng, liên tục bay vào nhà dân ở TPHCM.

Ngày 4/1, người dân tại phường Phú Lợi, TPHCM cho biết, tại căn nhà số 424, đường Lê Hồng Phong xuất hiện một con chim có hình thù lạ.

Khi phát hiện con vật, người dân không dám lại gần mà lập tức trình báo cơ quan chức năng địa phương.

chim.jpg
Chim Hồng Hoàng bay vào nhà dân

Đại diện Chi cục Kiểm lâm TPHCM cho biết, con vật kể trên có tên là Hồng Hoàng, tên khoa học là Buceros bicornis, thuộc nhóm IB trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm theo Thông tư 27 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong Sách đỏ IUCN, chúng được xếp hạng sắp nguy cấp do tình trạng săn bắn trái phép để bán mỏ sừng.

Trước đó tối 24/12, tại một nhà dân ở ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, TPHCM, chủ nhà thấy con chim màu đen, mỏ dài màu vàng bay vào trước sân. Khi chủ nhà kiểm tra, con vật liên tục đập cánh, mổ vào tán lá nhưng không bay đi. Chủ nhà đã trình báo cơ quan chức năng địa phương vì nghi ngờ động vật quý hiếm.

Cán bộ xã và Chi cục Kiểm lâm TP HCM đến hiện trường, xác định là chim Hồng Hoàng, nên đưa đến khu bảo tồn thiên nhiên.

22.png
Hồng Hoàng là loài chim quý hiếm được bảo vệ

Theo quy định, mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật quý hiếm, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 244 Bộ luật Hình sự. Do đó, người dân khi nhìn thấy con vật có hình thù lạ, hiếm thấy, hầu hết đều không dám lại gần vì sợ liên lụy, lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Thời gian qua tại TPHCM đã ghi nhận nhiều trường hợp chim quý lạc vào nhà dân, đều được người dân chủ động bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, tái thả về rừng.

Hương Chi
#Chim Hồng Hoàng #TPHCM #động vật quý hiếm #bảo vệ thiên nhiên #săn bắt trái phép

Xem thêm

Cùng chuyên mục