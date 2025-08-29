Chim công Ấn Độ quý hiếm bất ngờ xuất hiện ở chung cư TPHCM

TPO - Một con chim công Ấn Độ nặng hơn 4kg bất ngờ bay vào căn hộ tầng 6 tại một chung cư ở phường Tân Hưng, TPHCM. Người bảo vệ sau đó đã bàn giao cho kiểm lâm thành phố.

Ngày 29/8, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cho biết, cơ quan này vừa tiếp nhận con công Ấn Độ (tên khoa học Pavo cristatus), giống đực, nặng khoảng 4,3kg, trong tình trạng khỏe mạnh. Đây là loài thuộc phụ lục III Công ước CITES về buôn bán động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Kiểm lâm TPHCM tiếp nhận chim công quý hiếm từ bảo vệ chung cư

Theo đó, vào sáng 20/8, cư dân tại chung cư Minh Thành (đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, TPHCM) xôn xao khi một con chim công rực rỡ sắc màu bất ngờ bay lạc vào căn hộ tầng 6.

Người trực tiếp xử lý tình huống là ông Thạch Cảnh Tâm (63 tuổi), bảo vệ chung cư. Ông kể: “Nhận tin báo từ cư dân, tôi lên kiểm tra thì thấy một con chim công có bộ lông óng ánh tuyệt đẹp. Ai nhìn cũng thích thú, nhưng tôi biết đây là loài quý hiếm nên gọi báo kiểm lâm ngay”.

Chi cục Kiểm lâm TPHCM sau đó tiếp nhận con công này, đồng thời xác định đây là công Ấn Độ (Pavo cristatus), giống đực, nặng khoảng 4,3kg và trong tình trạng khỏe mạnh. Đây là loài thuộc phụ lục III Công ước CITES, được bảo vệ nghiêm ngặt.

Hình ảnh chim công Ấn Độ sau khi được tiếp nhận

Ông Tâm cho biết, trong suốt nhiều năm làm việc, đây là lần đầu tiên ông thấy một con công xuất hiện tại khu dân cư.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn chưa rõ con chim này có nguồn gốc từ đâu.

Trong thời gian gần đây, nhiều người dân TP.HCM đã tự nguyện giao nộp động vật hoang dã cho kiểm lâm như gà lôi trắng, khỉ vàng, khỉ đuôi dài... Việc làm này được đánh giá là hành động văn minh, góp phần bảo tồn các loài động vật quý hiếm.