Xã hội

Google News

Thả diều trong gió mạnh, thanh niên bị đứt lìa bàn tay phải

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Vụ tai nạn hy hữu xảy ra tại khu đất trống gần giao lộ 6B – đường Lại Hùng Cường (xã Tân Vĩnh Lộc, TP.HCM), khiến một thanh niên bị đứt bàn tay phải.

Ngày 29/8, Công an xã Tân Vĩnh Lộc đang điều tra làm rõ vụ tai nạn hy hữu kể trên. Nạn nhân được xác định là một nam thanh niên.

z6956890171146-067825fb3ba11705b8bb19f01d408659-1738.jpg
Con diều do nạn nhân thả

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h ngày 28/8, trong lúc đang thả diều, nạn nhân không may bị dây diều cuốn và cứa đứt lìa bàn tay phải.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đến trạm y tế xã để sơ cứu, cầm máu trước khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên phẫu thuật nối lại bàn tay.

Vị trí xảy ra tai nạn là khu vực đất trống gần giao lộ 6B và đường Lại Hùng Cường, nơi thường xuyên có nhiều người đến thả diều vào buổi chiều.

z6956890117223-5564583b4b1780479a826e8e69e6db9d.jpg
Lực lượng chức năng làm việc tại nơi xảy ra sự việc

Lãnh đạo UBND xã Tân Vĩnh Lộc xác nhận vụ việc, đồng thời cho biết, Công an xã đang phối hợp cơ quan chức năng điều tra, đồng thời khuyến cáo người dân cần thận trọng khi thả diều, đặc biệt trong điều kiện thời tiết gió mạnh.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
#tai nạn thả diều #đứt tay do dây diều #gió mạnh gây tai nạn #điều tra vụ tai nạn #cứu hộ người bị thương #bệnh viện phẫu thuật nối tay #an toàn khi thả diều #địa điểm thả diều TP.HCM #hướng dẫn an toàn diều lượn #nguy hiểm thả diều gió lớn

