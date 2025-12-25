Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chính phủ đồng ý nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026

Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch liên tục từ ngày 1/1/2026 đến hết ngày 4/1/2026; hoán đổi từ ngày làm việc thứ sáu - ngày 2/1/2026 sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy 10/1/2026.

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà có văn bản đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày liên tục.

Cụ thể, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ năm (ngày 1/1/2026) đến hết chủ nhật (ngày 4/1/2026); hoán đổi từ ngày làm việc thứ Sáu (ngày 2/1/2026) sang ngày nghỉ hằng tuần thứ bảy (ngày 10/1/2026).

2512tet.jpg
Công chức, viên chức sẽ được nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch liên tục. Ảnh: TP

Chính phủ khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ tết Dương lịch năm 2026 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật; khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế, xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường.

Theo Bộ Nội vụ, việc bố trí hoán đổi ngày làm việc bình thường và làm bù sang ngày khác vừa giúp đảm bảo cho công chức, viên chức có dịp nghỉ lễ hài hòa, trọn vẹn, vừa giúp kích cầu du lịch và tiêu dùng xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Đồng thời việc hoán đổi này cũng không làm thay đổi quỹ thời gian làm việc của công chức, viên chức.

Luân Dũng
#Tết Dương lịch #nghỉ lễ #công chức #viên chức #2026 #kế hoạch nghỉ

