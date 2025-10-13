Thủ tướng đồng ý nghỉ 9 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng ý với phương án nghỉ Tết Nguyên đán 9 ngày liên tiếp, từ ngày 14/2/206 đến 22/2/2026.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.

Thủ tướng đồng ý với phương án nghỉ Tết Bính Ngọ 9 ngày.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày, từ ngày 14/2/2026 (tức 27 tháng Chạp, năm Ất Tỵ) đến hết ngày 22/2/2026 (tức mùng 6 tháng Giêng, năm Bính Ngọ).

Như vậy kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật Lao động và 4 ngày nghỉ cuối tuần.

Thủ tướng cũng đồng ý với phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026 trong 5 ngày, từ ngày 29/8/2026 đến hết ngày 2/9/2026 dương lịch.

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thông báo cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp, người lao động theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị bố trí, sắp xếp các bộ phận ứng trực theo quy định và làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm công tác phục vụ nhân dân.

Các bộ, cơ quan, địa phương có kế hoạch, biện pháp cụ thể, phù hợp khuyến khích các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tích cực, chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phát triển sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, bảo đảm cung cầu hàng hóa, dịch vụ, ổn định giá cả, thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ Tết Âm lịch, nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026.