Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ô tô chở 4 người lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 28/8, một ô tô 7 chỗ chở 4 người mất lái tông dải phân cách rồi lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Khoảng 8 giờ, ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương. Khi lên dốc cầu Bình Thuận, xe bất ngờ lao vào dải phân cách, làm gãy trụ biển báo giao thông trước khi lật ngửa giữa cầu.

z6953003143191-3899e0cb109121b9005b93aeb3ffb9fb.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Trên xe có 4 người trong cùng một gia đình, trong đó tài xế và các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.

Vụ việc khiến tuyến đường Lê Đức Anh, hướng về An Sương, ùn ứ kéo dài nhiều km. Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (PC08, Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, phương tiện gặp nạn được xe cứu hộ di dời, giao thông qua khu vực cầu Bình Thuận dần ổn định trở lại.

Nguyễn Dũng
#ô tô lật ngửa #giao thông kẹt xe #cầu Bình Thuận #tai nạn giao thông #TP.HCM #đường Lê Đức Anh #tai nạn xe ô tô

Cùng chuyên mục