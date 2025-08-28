Ô tô chở 4 người lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận

TPO - Sáng 28/8, một ô tô 7 chỗ chở 4 người mất lái tông dải phân cách rồi lật ngửa trên dốc cầu Bình Thuận (phường Bình Hưng Hòa, TP.HCM), khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Khoảng 8 giờ, ô tô 7 chỗ (chưa rõ biển số) lưu thông trên đường Lê Đức Anh, hướng từ vòng xoay An Lạc đi An Sương. Khi lên dốc cầu Bình Thuận, xe bất ngờ lao vào dải phân cách, làm gãy trụ biển báo giao thông trước khi lật ngửa giữa cầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Trên xe có 4 người trong cùng một gia đình, trong đó tài xế và các nạn nhân may mắn chỉ bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài an toàn.

Vụ việc khiến tuyến đường Lê Đức Anh, hướng về An Sương, ùn ứ kéo dài nhiều km. Nhận tin báo, Đội CSGT Phú Lâm (PC08, Công an TP.HCM) nhanh chóng có mặt xử lý hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông.

Clip ghi lại hiện trường vụ tai nạn

Đến hơn 10 giờ cùng ngày, phương tiện gặp nạn được xe cứu hộ di dời, giao thông qua khu vực cầu Bình Thuận dần ổn định trở lại.