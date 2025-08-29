Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM dùng flycam giám sát giao thông dịp lễ 2/9

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dịp lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng CSGT TP HCM lần đầu tiên triển khai flycam kết hợp hệ thống camera giám sát để theo dõi tình hình giao thông từ trên cao, kịp thời điều tiết và xử lý các sự cố.

Chiều 29/8, Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM cho biết, đơn vị đã tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố ban hành kế hoạch tổng thể, huy động 100% quân số trực chiến 24/24.

z6957430666555-5de2bc9459467a20104b7258e2767833.jpg
Thượng tá Nguyễn Văn Bình - Phó Trưởng phòng CSGT (PC08) Công an TP HCM

Các tổ công tác được bố trí dày đặc tại cửa ngõ, bến xe, ga tàu, sân bay cùng những điểm vui chơi giải trí đông người để giữ gìn trật tự an toàn giao thông.

Qua rà soát, toàn thành phố hiện có hơn 300 điểm nguy cơ ùn tắc. Tại đây, CSGT sẽ phối hợp cùng công an địa phương, thanh niên xung phong và lực lượng trật tự cơ sở để điều tiết, phân luồng, hạn chế tình trạng kẹt xe kéo dài.

Điểm mới đáng chú ý là ngoài hệ thống camera giám sát trực tuyến, PC08 sẽ sử dụng flycam quan sát từ trên cao. “Flycam giúp phát hiện nhanh các điểm ùn ứ, hỗ trợ chỉ huy điều tiết kịp thời, đảm bảo người dân di chuyển an toàn và thông suốt”, Thượng tá Bình nói.

Từ 14h ngày 29/8, toàn bộ quân số PC08 đã ra quân, đảm bảo không để ùn tắc lớn xảy ra, đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ lễ.

Phòng CSGT cũng công bố đường dây nóng 24/24 để tiếp nhận phản ánh của người dân về tai nạn, ùn tắc hoặc sự cố trên đường, cam kết xử lý và phản hồi nhanh chóng.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình khuyến cáo: “Người dân nên chủ động theo dõi thông tin, chọn lộ trình phù hợp và chấp hành sự hướng dẫn của lực lượng chức năng. Điều này không chỉ giúp an toàn cho bản thân mà còn góp phần giữ cho giao thông thành phố thông suốt trong những ngày lễ.”

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
