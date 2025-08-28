Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

TPHCM cấm nhiều tuyến đường dịp lễ 2/9

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
TPO - Dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến 2/9. Dự báo lượng phương tiện giao thông trên địa bàn TPHCM sẽ tăng đột biến, đặc biệt tại các khu vực cửa ngõ, bến xe, nhà ga và sân bay.

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Phòng CSGT Công an TPHCM (PC08) đã đưa ra khuyến cáo và hướng dẫn một số lộ trình thay thế cho người dân, đặc biệt tại các khu vực đang thi công.

z6953658249036-d16200f7355eb8a4ab19e6f2de5860a5.jpg
CSGT TPHCM phân luồng giao thông

PC08 cho biết, việc thi công sửa chữa cầu Bình Triệu 1 trên Quốc lộ 13 và nút giao Tân Vạn thuộc dự án Vành đai 3 sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động lưu thông.

Cầu Bình Triệu 1 và 2 (từ 26/8 đến 30/11/2025): Cầu Bình Triệu 1, cấm tất cả ô tô lưu thông qua cầu.

Lộ trình thay thế: Lộ trình 1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 → Cầu Bình Triệu 2 → Đường Phạm Văn Đồng.

Lộ trình 2: Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh → Quốc lộ 13 → Đường Đinh Bộ Lĩnh → Đường Nguyễn Xí → Đường Phạm Văn Đồng.

Cầu Bình Triệu 2, tổ chức lưu thông hai chiều: Hướng Đinh Bộ Lĩnh đi Phạm Văn Đồng: Ô tô đi trên làn đường rộng 3,5m. Cấm xe máy và xe 3 bánh.

Hướng Phạm Văn Đồng đi Đinh Bộ Lĩnh: Làn sát lề đường dành cho xe máy, xe 3 bánh và ô tô con. Làn sát dải phân cách dành cho các loại ô tô. Đội CSGT Hàng Xanh sẽ túc trực điều tiết giao thông tại khu vực này.

z6953658249143-cca489e9582393e4f25b0bff4bdb8d62.jpg

Dự án Vành đai 3 (đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch): Đoạn từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (Km8 + 512) đến cầu Nhơn Trạch đã được thông xe từ 19/8/2025.

Lưu ý: Chỉ có hai lối vào Vành đai 3: tại Km8 + 512 cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và từ cầu Nhơn Trạch.

Hạn chế: Cấm xe tải trên 1,5 tấn và xe khách trên 16 chỗ.

Đoạn từ cao tốc đi cầu Nhơn Trạch có một đoạn đường cong 320m trải đá, người dân cần chú ý quan sát và tuân thủ tốc độ dưới 30 km/h.

Từ TP.HCM đi Đồng Nai: Qua cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây: Có thể rẽ vào Vành đai 3 (đối với xe dưới 1,5 tấn) hoặc rẽ vào nút giao đường 319, hoặc tiếp tục đi Quốc lộ 51.

z6953658249149-94de4a46321107f5835b831fe15ee4d7.jpg

Khi cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây quá tải: Lộ trình 1: Hầm sông Sài Gòn → Mai Chí Thọ → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai.

Lộ trình 2: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Liên Phương → Đường D1 → Khu Công nghệ cao → Võ Nguyên Giáp → Đỗ Mười → Cầu Đồng Nai.

Lộ trình 3: Cầu Phú Mỹ → Võ Chí Công → Vòng xoay Mỹ Thủy → Nguyễn Thị Định → Phà Cát Lái.

z6953658249144-eb962fca0c824fbf418594fc5ade51b9.jpg

Di chuyển đến Côn Đảo: PC08 khuyến khích người dân đi máy bay hoặc sử dụng các phương tiện khác như tàu METRO từ Bến Bạch Đằng đến Vũng Tàu, hoặc phà Bình Khánh (Nhà Bè – Cần Giờ) và phà Vũng Tàu (Cần Giờ – Vũng Tàu).

PC08 cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng để điều tiết giao thông, đảm bảo sự thông suốt. Người dân có thể liên hệ các đường dây nóng của PC08 để phản ánh thông tin về tình hình giao thông hoặc các vụ việc bất thường.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
