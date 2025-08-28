Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Clip CSGT TPHCM mở đường, giúp thai phụ đi cấp cứu

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trong hai ngày 27 và 28/8, lực lượng CSGT TP.HCM đã kịp thời hỗ trợ người dân đi cấp cứu, mở đường đưa bệnh nhân đến bệnh viện an toàn giữa giờ cao điểm giao thông. Trong đó, có trường hợp người chồng cầu cứu CSGT đưa vợ đi Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu.

Theo đó, vào 7 giờ 30 ngày 28/8, khi đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại đường Dương Bá Trạc (quận 8 cũ), Thiếu tá Phan Thành Nghĩa, cán bộ Trạm CSGT Đa Phước, nhận được tín hiệu cầu cứu từ người đàn ông điều khiển xe ô tô 60H-214.43 "cán bộ ơi hỗ trợ giúp vợ em đi Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu".

Clip CSGT mở đường đưa thai phụ vào bệnh viện Từ Dũ

Phát hiện trên xe có một phụ nữ mang thai bị băng huyết, cần cấp cứu khẩn cấp. Sau khi báo cáo chỉ huy, thiếu tá Nghĩa lập tức dẫn đường, đưa xe nhanh chóng đến Bệnh viện Từ Dũ, giúp thai phụ được cấp cứu kịp thời.

Trước đó, tối 27/8 tại nút giao ĐT743 – quốc lộ 1A (TP Thủ Đức cũ), tổ công tác Đội CSGT số 1 gồm Đại úy Phạm Minh Khánh – Phó đội trưởng, Thiếu tá Đỗ Minh Nam và Thiếu tá Lưu Văn Tâm cũng nhận được tin báo khẩn cấp.

Theo đó, khoảng 18 giờ 55 phút, một người đàn ông chạy đến cầu cứu, cho biết con mình đang bị đa chấn thương, mất nhiều máu và được đưa bằng taxi Mai Linh 51F-444.57.

Xác định tình huống nguy hiểm đến tính mạng, tổ công tác đã xin ý kiến lãnh đạo, sau đó Đại úy Khánh cùng Thiếu tá Nam dùng mô tô mở đường đưa taxi đến Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, trong khi Thiếu tá Tâm tiếp tục điều tiết giao thông tại nút giao. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị.

Đại diện Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt (PC08) Công an TP.HCM cho biết, những trường hợp hỗ trợ mở đường khẩn cấp là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện tinh thần vì nhân dân phục vụ của lực lượng CSGT, đặc biệt trong bối cảnh giao thông giờ cao điểm luôn tiềm ẩn nhiều khó khăn.

Nguyễn Dũng - Trí Viễn
