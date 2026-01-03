Trung Quốc ra tay dọn dẹp clip xuyên tạc bằng AI

TPO - Trung Quốc vừa phát động chiến dịch kéo dài cả tháng để dẹp bỏ các video dùng trí tuệ nhân tạo (AI) để “xuyên tạc, nhại lại hoặc dung tục hóa” các bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và tác phẩm hoạt hình kinh điển của nước này.

Hình ảnh Tôn Ngộ Không và Phật Tổ cầm súng trong clip chỉnh sửa bằng AI.

Chiến dịch đặc biệt bắt đầu từ ngày 1/1, do Tổng cục Phát thanh và Truyền hình quốc gia Trung Quốc (NRTA) phát động.

Đây là cơ quan quản lý nhiều đơn vị phát thanh - truyền hình lớn của Trung Quốc, trong đó có Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV).

Trong tuyên bố đăng trên WeChat ngày 31/12/2025, NRTA cho biết các clip nhại lại “bóp méo văn hóa Trung Quốc” sẽ bị gỡ bỏ. Đối tượng bị nhắm tới là các video do AI tạo ra dựa trên những tác phẩm nổi tiếng như Tây Du Ký, Tam Quốc Diễn Nghĩa, cũng như các nội dung khắc họa “những anh hùng, nhân vật tiêu biểu của Trung Quốc”.

Theo NRTA, các clip chứa nội dung bạo lực, kỳ quái hoặc dung tục, cũng như những video cổ xúy “giá trị sai lệch”, “xâm phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục”, cũng sẽ bị gỡ bỏ.

“Cùng với sự phát triển nhanh chóng của AI tạo sinh, một số tài khoản trực tuyến đã lạm dụng công cụ này để tạo ra nội dung mang tính phá hoại, cách diễn giải kỳ quái và chuyển thể các bộ phim, phim truyền hình và hoạt hình kinh điển của Trung Quốc một cách dung tục”, NRTA cho biết.

NRTA cho rằng những video như vậy “đi chệch khỏi tinh thần cốt lõi của tác phẩm gốc”, xâm phạm bản quyền, gây tổn hại tới sự phát triển của ngành công nghiệp và làm nhiễu loạn nhận thức văn hóa cũng như cảm nhận thực tế của trẻ em.

Các video chỉnh sửa bằng AI đang cực kỳ phổ biến trên mạng xã hội ở Trung Quốc, đặc biệt trong giới trẻ.

Chiến dịch của NRTA được triển khai trong bối cảnh truyền thông gần đây liên tục đưa tin về sự gia tăng mạnh mẽ của các clip nhại do AI tạo ra. Những tác phẩm kinh điển như phim truyền hình Tây Du Ký năm 1986 và Hồng Lâu Mộng năm 1987 thường xuyên xuất hiện trong các video AI tạo sinh.

Trên nền tảng chia sẻ video Douyin, clip Phật Tổ trong Tây Du Ký cầm súng và lái trực thăng bay tới thiên đình được chia sẻ rộng rãi và nhận hơn 474.000 lượt thích.

Beijing News đăng bài bình luận cho rằng những clip chuyển thể dùng AI không chỉ xâm phạm bản quyền mà còn làm xói mòn văn hóa truyền thống.

Bài viết cảnh báo những clip nhại dung tục có thể tác động mạnh hơn tới trẻ vị thành niên. Những kiểu chuyển thể này “không thể vượt quá ranh giới”, và thực chất là “xúc phạm các tác phẩm kinh điển, đồng thời thử thách giới hạn chấp nhận và mức độ khoan dung của công chúng”.