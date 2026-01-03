Tổng thống Mỹ Trump ‘khẩu chiến’ với các quan chức Iran

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và các quan chức cấp cao của Iran vừa tung ra những lời chỉ trích và đe doạ lẫn nhau, khi làn sóng biểu tình lan khắp các vùng của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran Ali Larijani. (Ảnh: AP)

Ban đầu, Tổng thống Trump đăng bài trên mạng xã hội Truth Social để cảnh báo Iran rằng nếu nước này “giết hại dã man những người biểu tình ôn hòa”, Mỹ “sẽ đến giải cứu họ”.

Đến nay đã có ít nhất 7 người thiệt mạng vì bạo lực trong làn sóng biểu tình bắt nguồn từ vấn đề kinh tế, khi giá trị đồng nội tệ rial của Iran lao dốc.

“Chúng tôi đã sẵn sàng chiến đấu”, ông Trump tuyên bố, nhưng không giải thích cụ thể.

Ngay sau đó, ông Ali Larijani - cựu chủ tịch quốc hội kiêm thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran, viết trên mạng xã hội X rằng Israel và Mỹ đang kích động biểu tình, nhưng ông không đưa ra bằng chứng nào.

“Ông Trump nên biết rằng sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề nội bộ sẽ dẫn đến hỗn loạn trong toàn khu vực và phá hủy lợi ích của Mỹ. Người dân Mỹ nên biết rằng ông Trump đã khơi mào cho những hành động phiêu lưu. Họ nên tự bảo vệ binh lính của mình”, ông Larijani viết.

Bài viết của ông Larijani dường như ám chỉ hiện diện quân sự của Mỹ trên khắp khu vực.

Tháng 6/2025, Iran tấn công căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar sau khi Mỹ ném bom 3 cơ sở hạt nhân của Iran, trong cuộc chiến 12 ngày của Israel nhằm làm suy yếu Cộng hòa Hồi giáo.

Ông Ali Shamkhani - cố vấn của Đại giáo chủ Ali Khamenei, cảnh báo "bất kỳ bàn tay can thiệp nào tiến quá gần đến an ninh của Iran sẽ bị chặt đứt”. “Người dân Iran hiểu rõ cảm giác được người Mỹ ‘giải cứu’: từ Iraq và Afghanistan đến Dải Gaza”, ông viết trên mạng xã hội X.

Người Iran vẫy cờ và giơ ảnh tướng Qassem Soleimani trong ngày giỗ của ông tại nhà thờ Hồi giáo Imam Khomeini ở Tehran, ngày 1/1/2026. (Ảnh: AP)

Đợt biểu tình ở Iran lần này đã bước sang ngày thứ 6, trở thành cuộc biểu tình lớn nhất ở Iran kể từ năm 2022, khi cái chết của cô gái 22 tuổi Mahsa Amini trong đồn cảnh sát đạo đức châm ngòi cho làn sóng biểu tình toàn quốc.

Chính phủ của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đang cố gắng gửi tín hiệu rằng họ muốn đàm phán với những người biểu tình. Tuy nhiên, ông Pezeshkian thừa nhận không thể làm được nhiều vì đồng rial của Iran đã mất giá nhanh chóng, khi 1 USD hiện nay có thể đổi khoảng 1,4 triệu rial.

Đợt biểu tình lần này bắt nguồn từ vấn đề kinh tế, sau đó leo thang sang chính trị khi người biểu tình hô khẩu hiệu chống chế độ thần quyền.

Vài tháng sau cuộc chiến 12 ngày, Iran khẳng định không còn làm giàu uranium tại bất kỳ địa điểm nào trong nước, nhằm gửi tín hiệu đến phương Tây, rằng Tehran sẵn sàng đàm phán về chương trình hạt nhân để giảm bớt lệnh trừng phạt.

Tuy nhiên, cuộc đàm phán vẫn chưa diễn ra do Tổng thống Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có vẻ vẫn cảnh giác với khả năng Tehran tái lập chương trình hạt nhân.