Tổng thống Ukraine bổ nhiệm quan chức tình báo vào vị trí quan trọng

Tân Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine Kyrylo Budanov. (Ảnh: Pravda)

"Tôi đã có cuộc gặp với ông Kyrylo Budanov và đề nghị ông ấy đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine. Ở thời điểm này, Ukraine cần tập trung hơn vào các vấn đề an ninh, phát triển lực lượng quốc phòng, vào con đường ngoại giao trong các cuộc đàm phán. Văn phòng Tổng thống sẽ thực hiện các nhiệm vụ này. Ông Kyrylo có kinh nghiệm chuyên môn và đủ năng lực để đảm nhận trách nhiệm”, Tổng thống Zelensky nói ngày 2/1.

Ông Zelensky cũng cho biết đã yêu cầu ông Budanov cùng Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umierov cập nhật khuôn khổ chiến lược cho lĩnh vực quốc phòng và con đường phát triển của Ukraine.

Ông Budanov được bổ nhiệm sau khi cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Andrii Yermak mất chức vì liên quan đến bê bối tham nhũng.

Trong một phát biểu trên Pravda, ông Budanov cho biết đây vừa là một vinh dự, vừa là một cam kết sâu sắc, đặc biệt là vào thời điểm quyết định này.

"Chúng ta sẽ tiếp tục làm những gì cần phải làm - tấn công đối phương, bảo vệ Ukraine và làm việc không mệt mỏi hướng tới một nền hòa bình công bằng. Cùng nhau, chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu vì một tương lai tự do và an toàn cho Ukraine”, ông Budanov nói.

Cùng ngày, Pravda dẫn nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống cho biết, ông Oleh Ivashchenko - người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine (FIS) - nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo DIU, thay thế ông Budanov.